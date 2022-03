Covid in provincia di Agrigento: ancora una vittima, e altri 1.019 nuovi positivi

C’è un altro decesso per Covid, a San Giovanni Gemini, e altri 1.019 nuovi positivi, a fronte di 3.017 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 68.751 (1 marzo 2020 – 17 marzo 2022). In totale i guariti sono 56.549. Gli attuali positivi salgono a 11.711, di cui 11.670 in isolamento domiciliare, e 41 ricoverati in ospedale. Salgono nuovamente a 5 i pazienti che si trovano in terapia intensiva, tutti all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 22 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 14 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Complessivamente 492 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 318.969 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 17 marzo 2022 sono 1.550.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 17 marzo: Agrigento 8.927 (1.550 attuali contagiati, 7.334 guariti e 43 deceduti); Alessandria della Rocca 339 (62 attuali contagiati, 276 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.047 (221 attuali contagiati, 820 guariti e 6 deceduti); Bivona 386 (93 attuali contagiati, 292 guariti e 1 deceduto); Burgio 254 (12 attuali contagiati, 241 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 239 (11 attuali contagiati, 225 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 425 (34 attuali contagiati, 385 guariti, e 6 deceduti); Camastra 382 (71 attuali contagiati, 306 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.145 (130 attuali contagiati, 1.013 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.849 (349 attuali contagiati, 1.482 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 7.383 (1.542 attuali contagiati, 5.786 guariti e 55 deceduti); Casteltermini 1.220 (278 attuali contagiati, 936 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 502 (74 attuali contagiati, 422 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 511 (69 attuali contagiati, 438 guariti e 4 deceduti); Cianciana 412 (47 attuali contagiati, 359 guariti e 6 deceduti); Comitini 143 (20 attuali contagiati, e 123 guariti); Favara 6.414 (1.271 attuali contagiati, 5.114 guariti e 29 deceduti); Grotte 839 (170 attuali contagiati, 666 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 195 (20 attuali contagiati, 174 guariti e 1 deceduto); Licata 5.712 (713 attuali contagiati, 4.962 guariti, 37 deceduti); Lucca Sicula 166 (10 attuali contagiati, 155 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.448 (344 attuali contagiati, 1.091 guariti e 13 deceduti); Montallegro 381 ( 101 attuali contagiati, 274 guariti e 6 deceduti); Montevago 249 (41 attuali contagiati, 206 guariti e 2 deceduti); Naro 1.009 (103 attuali contagiati, 894 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 4.563 (770 attuali contagiati, 3.760 guariti e 33 deceduti); Porto Empedocle 2.838 (610 attuali contagiati, 2.212 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 1.264 (233 attuali contagiati, 1.026 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.101 (344 attuali contagiati, 1.739 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.160 (349 attuali contagiati, 1.797 guariti, 14 deceduti); Realmonte 739 (158 attuali contagiati, 577 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.362 (372 attuali contagiati, 2.959 guariti e 31 deceduti); Sambuca di Sicilia 500 (46 attuali contagiati, 427 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 369 (89 attuali contagiati, 272 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.272 (156 attuali contagiati, 1.110 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 147 (36 attuali contagiati, e 111 guariti); Santa Elisabetta 242 (65 attuali contagiati, 176 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 847 (108 attuali contagiati, 729 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 474 (52 attuali contagiati, 419 guariti e 3 deceduti); Sciacca 4.711 (763 attuali contagiati, 3.906 guariti e 42 deceduti); Siculiana 892 (182 attuali contagiati, 704 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 143 (20 attuali contagiati, 122 guariti e 1 deceduto).

Sono 32 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.