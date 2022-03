Covid in provincia di Agrigento: ancora un morto, e altri 1.098 nuovi positivi

Ancora un morto per Covid, a Palma di Montechiaro, e altri 1.098 nuovi positivi, a fronte di 2.956 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 67.732 (1 marzo 2020 – 16 marzo 2022). In totale i guariti sono 56.029. Gli attuali positivi salgono a 11.213, di cui 11.171 in isolamento domiciliare, e 42 ricoverati in ospedale. Scendono a 4 i pazienti che si trovano in terapia intensiva all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 22 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 16 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Complessivamente 491 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 315.952 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 16 marzo 2022 sono 1.431.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 16 marzo: Agrigento 8.763 (1.431 attuali contagiati, 7.289 guariti e 43 deceduti); Alessandria della Rocca 338 (61 attuali contagiati, 276 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.029 (211 attuali contagiati, 812 guariti e 6 deceduti); Bivona 384 (98 attuali contagiati, 285 guariti e 1 deceduto); Burgio 252 (10 attuali contagiati, 241 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 239 (12 attuali contagiati, 224 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 424 (35 attuali contagiati, 383 guariti, e 6 deceduti); Camastra 379 (69 attuali contagiati, 305 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.138 (129 attuali contagiati, 1.007 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.834 (344 attuali contagiati, 1.472 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 7.270 (1.486 attuali contagiati, 5.729 guariti e 55 deceduti); Casteltermini 1.202 (290 attuali contagiati, 906 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 496 (68 attuali contagiati, 422 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 507 (73 attuali contagiati, 430 guariti e 4 deceduti); Cianciana 395 (32 attuali contagiati, 357 guariti e 6 deceduti); Comitini 137 (14 attuali contagiati, e 123 guariti); Favara 6.307 (1.196 attuali contagiati, 5.082 guariti e 29 deceduti); Grotte 818 (155 attuali contagiati, 660 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 195 (21 attuali contagiati, 173 guariti e 1 deceduto); Licata 5.655 (716 attuali contagiati, 4.902 guariti, 37 deceduti); Lucca Sicula 165 (10 attuali contagiati, 154 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.410 (318 attuali contagiati, 1.079 guariti e 13 deceduti); Montallegro 375 ( 98 attuali contagiati, 271 guariti e 6 deceduti); Montevago 246 (38 attuali contagiati, 206 guariti e 2 deceduti); Naro 1.000 (96 attuali contagiati, 892 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 4.507 (730 attuali contagiati, 3.744 guariti e 33 deceduti); Porto Empedocle 2.764 (552 attuali contagiati, 2.196 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 1.248 (252 attuali contagiati, 991 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.073 (329 attuali contagiati, 1.726 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.142 (353 attuali contagiati, 1.775 guariti, 14 deceduti); Realmonte 722 (144 attuali contagiati, 574 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.327 (356 attuali contagiati, 2.940 guariti e 31 deceduti); Sambuca di Sicilia 495 (41 attuali contagiati, 427 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 363 (88 attuali contagiati, 267 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.266 (151 attuali contagiati, 1.110 guariti e 5 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 139 (28 attuali contagiati, e 111 guariti); Santa Elisabetta 232 (56 attuali contagiati, 175 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 831 (96 attuali contagiati, 725 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 474 (55 attuali contagiati, 416 guariti e 3 deceduti); Sciacca 4.624 (756 attuali contagiati, 3.826 guariti e 42 deceduti); Siculiana 875 (171 attuali contagiati, 698 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 142 (22 attuali contagiati, 119 guariti e 1 deceduto).

Sono 32 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.