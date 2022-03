Covid in provincia di Agrigento: altri 853 nuovi positivi. Ricoveri in aumento

Nessun nuovo decesso per Covid, ma registrati 853 nuovi casi positivi, a fronte di 2.094 tamponi processati. Ricoveri in aumento più 5 rispetto a ieri. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 70.609 (1 marzo 2020 – 19 marzo 2022). In totale i guariti sono 57.282. Gli attuali positivi salgono a 12.835, di cui 12.789 in isolamento domiciliare, e 46 ricoverati in ospedale. Salgono a 6 i pazienti che si trovano in terapia intensiva, tutti all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 25 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 15 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Complessivamente 493 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 323.983 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 19 marzo 2022 sono 1.720.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 19 marzo: Agrigento 9.182 (1.720 attuali contagiati, 7.419 guariti e 43 deceduti); Alessandria della Rocca 354 (76 attuali contagiati, 277 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.090 (250 attuali contagiati, 834 guariti e 6 deceduti); Bivona 396 (93 attuali contagiati, 302 guariti e 1 deceduto); Burgio 259 (16 attuali contagiati, 242 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 240 (12 attuali contagiati, 225 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 428 (35 attuali contagiati, 387 guariti, e 6 deceduti); Camastra 389 (76 attuali contagiati, 308 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.163 (141 attuali contagiati, 1.020 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.897 (377 attuali contagiati, 1.502 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 7.552 (1.599 attuali contagiati, 5.898 guariti e 55 deceduti); Casteltermini 1.244 (276 attuali contagiati, 962 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 521 (87 attuali contagiati, 428 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 524 (78 attuali contagiati, 442 guariti e 4 deceduti); Cianciana 447 (82 attuali contagiati, 359 guariti e 6 deceduti); Comitini 154 (31 attuali contagiati, e 123 guariti); Favara 6.630 (1.419 attuali contagiati, 5.182 guariti e 29 deceduti); Grotte 860 (179 attuali contagiati, 678 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 198 (22 attuali contagiati, 175 guariti e 1 deceduto); Licata 5.818 (810 attuali contagiati, 4.970 guariti, 38 deceduti); Lucca Sicula 174 (17 attuali contagiati, 156 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.524 (380 attuali contagiati, 1.131 guariti e 13 deceduti); Montallegro 389 ( 107 attuali contagiati, 276 guariti e 6 deceduti); Montevago 262 (50 attuali contagiati, 210 guariti e 2 deceduti); Naro 1.037 (123 attuali contagiati, 902 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 4.686 (858 attuali contagiati, 3.795 guariti e 33 deceduti); Porto Empedocle 2.961 (699 attuali contagiati, 2.246 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 1.309 (260 attuali contagiati, 1.044 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.155 (380 attuali contagiati, 1.757 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.194 (363 attuali contagiati, 1.817 guariti, 14 deceduti); Realmonte 754 (174 attuali contagiati, 586 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.423 (401 attuali contagiati, 2.991 guariti e 31 deceduti); Sambuca di Sicilia 505 (44 attuali contagiati, 434 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 374 (83 attuali contagiati, 283 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.289 (164 attuali contagiati, 1.119 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 157 (44 attuali contagiati, e 113 guariti); Santa Elisabetta 252 (73 attuali contagiati, 178 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 883 (138 attuali contagiati, 735 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 488 (59 attuali contagiati, 426 guariti e 3 deceduti); Sciacca 4.819 (795 attuali contagiati, 3.982 guariti e 42 deceduti); Siculiana 923 (203 attuali contagiati, 714 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 145 (19 attuali contagiati, 125 guariti e 1 deceduto).

Sono 32 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.