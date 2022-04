Covid in provincia di Agrigento: altri 811 nuovi positivi. E aumentano i ricoveri

Non si registrano nuove vittime, ma diagnosticati altri 811 nuovi casi positivi di Covid-19, a fronte di 2.185 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 79.273 (1 marzo 2020 – 1 aprile 2022). In totale i guariti sono 67.845. Gli attuali positivi salgono a 10.918, di cui 10.864 in isolamento domiciliare, e 54 ricoverati in ospedale (più 4 rispetto a ieri). Nessun paziente si trova in terapia intensiva. Gli altri ricoverati: 21 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 31 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 2 ricoverati in strutture lowcare. Complessivamente 510 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 357.095 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report dell’1 aprile 2022 sono 1.659.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report dell’1 aprile: Agrigento 10.552 (1.659 attuali contagiati, 8.847 guariti e 46 deceduti); Alessandria della Rocca 398 (55 attuali contagiati, 342 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.315 (253 attuali contagiati, 1.056 guariti e 6 deceduti); Bivona 481 (89 attuali contagiati, 391 guariti e 1 deceduto); Burgio 286 (29 attuali contagiati, 254 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 257 (16 attuali contagiati, 238 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 442 (26 attuali contagiati, 410 guariti, e 6 deceduti); Camastra 436 (53 attuali contagiati, 378 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.260 (135 attuali contagiati, 1.123 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 2.033 (197 attuali contagiati, 1.818 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 8.285 (1.058 attuali contagiati, 7.172 guariti e 55 deceduti); Casteltermini 1.389 (186 attuali contagiati, 1.196 guariti e 7 deceduti); Castrofilippo 586 (84 attuali contagiati, 496 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 587 (79 attuali contagiati, 504 guariti e 4 deceduti); Cianciana 587 (142 attuali contagiati, 439 guariti e 6 deceduti); Comitini 183 (31 attuali contagiati, e 152 guariti); Favara 7.523 (1.175 attuali contagiati, 6.317 guariti e 31 deceduti); Grotte 966 (130 attuali contagiati, 843 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 221 (25 attuali contagiati, 195 guariti e 1 deceduto); Licata 6.373 (827 attuali contagiati, 5.508 guariti, 38 deceduti); Lucca Sicula 216 (37 attuali contagiati, 178 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.790 (312 attuali contagiati, 1.463 guariti e 15 deceduti); Montallegro 446 ( 69 attuali contagiati, 371 guariti e 6 deceduti); Montevago 298 (41 attuali contagiati, 255 guariti e 2 deceduti); Naro 1.192 (164 attuali contagiati, 1.015 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.177 (711 attuali contagiati, 4.432 guariti e 34 deceduti); Porto Empedocle 3.330 (523 attuali contagiati, 2.790 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.465 (172 attuali contagiati, 1.288 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.397 (308 attuali contagiati, 2.071 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.336 (218 attuali contagiati, 2.104 guariti, 14 deceduti); Realmonte 892 (139 attuali contagiati, 749 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.706 (283 attuali contagiati, 3.391 guariti e 32 deceduti); Sambuca di Sicilia 541 (51 attuali contagiati, 463 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 440 (78 attuali contagiati, 353 guariti, e 9 deceduti); San Giovanni Gemini 1.391 (132 attuali contagiati, 1.253 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 211 (59 attuali contagiati, e 152 guariti); Santa Elisabetta 344 (99 attuali contagiati, 244 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.005 (155 attuali contagiati, 840 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 555 (66 attuali contagiati, 486 guariti e 3 deceduti); Sciacca 5.618 (883 attuali contagiati, 4.691 guariti e 44 deceduti); Siculiana 1.033 (133 attuali contagiati, 894 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 170 (26 attuali contagiati, 143 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.