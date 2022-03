Covid in provincia di Agrigento: altri 652 nuovi positivi. In aumento i ricoveri

Per il secondo giorno consecutivo nessun nuovo decesso per Covid, ma registrati 652 nuovi casi positivi, a fronte di 1.488 tamponi processati. In aumento i ricoveri. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 71.254 (1 marzo 2020 – 20 marzo 2022). In totale i guariti sono 57.481. Gli attuali positivi salgono a 13.281, di cui 13.227 in isolamento domiciliare, e 54 ricoverati in ospedale. Sono 6 i pazienti che si trovano in terapia intensiva, tutti all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 29 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 19 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Complessivamente 493 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 329.471 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 20 marzo 2022 sono 1.815.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 20 marzo: Agrigento 9.301 (1.815 attuali contagiati, 7.443 guariti e 43 deceduti); Alessandria della Rocca 354 (76 attuali contagiati, 277 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.105 (261 attuali contagiati, 838 guariti e 6 deceduti); Bivona 404 (100 attuali contagiati, 303 guariti e 1 deceduto); Burgio 260 (17 attuali contagiati, 242 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 242 (14 attuali contagiati, 225 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 428 (35 attuali contagiati, 387 guariti, e 6 deceduti); Camastra 395 (81 attuali contagiati, 309 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.165 (141 attuali contagiati, 1.022 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.907 (379 attuali contagiati, 1.510 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 7.624 (1.646 attuali contagiati, 5.923 guariti e 55 deceduti); Casteltermini 1.247 (251 attuali contagiati, 990 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 526 (91 attuali contagiati, 429 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 530 (83 attuali contagiati, 443 guariti e 4 deceduti); Cianciana 457 (92 attuali contagiati, 359 guariti e 6 deceduti); Comitini 155 (32 attuali contagiati, e 123 guariti); Favara 6.672 (1.441 attuali contagiati, 5.202 guariti e 29 deceduti); Grotte 865 (181 attuali contagiati, 681 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 201 (25 attuali contagiati, 175 guariti e 1 deceduto); Licata 5.856 (828 attuali contagiati, 4.990 guariti, 38 deceduti); Lucca Sicula 175 (18 attuali contagiati, 156 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.540 (393 attuali contagiati, 1.134 guariti e 13 deceduti); Montallegro 392 ( 110 attuali contagiati, 276 guariti e 6 deceduti); Montevago 264 (49 attuali contagiati, 213 guariti e 2 deceduti); Naro 1.048 (134 attuali contagiati, 902 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 4.727 (892 attuali contagiati, 3.802 guariti e 33 deceduti); Porto Empedocle 3.001 (733 attuali contagiati, 2.252 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 1.322 (273 attuali contagiati, 1.044 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.172 (392 attuali contagiati, 1.762 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.197 (362 attuali contagiati, 1.821 guariti, 14 deceduti); Realmonte 775 (182 attuali contagiati, 589 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.439 (416 attuali contagiati, 2.992 guariti e 31 deceduti); Sambuca di Sicilia 510 (49 attuali contagiati, 434 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 376 (85 attuali contagiati, 283 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.291 (148 attuali contagiati, 1.137 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 163 (50 attuali contagiati, e 113 guariti); Santa Elisabetta 261 (82 attuali contagiati, 178 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 887 (139 attuali contagiati, 738 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 499 (70 attuali contagiati, 426 guariti e 3 deceduti); Sciacca 4.888 (857 attuali contagiati, 3.989 guariti e 42 deceduti); Siculiana 937 (217 attuali contagiati, 714 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 146 (19 attuali contagiati, 126 guariti e 1 deceduto).

Sono 32 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.