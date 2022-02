Covid in provincia di Agrigento: altri 478 nuovi casi

Nessuna nuova vittima, ma registrati 478 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 2.010 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 51.860 (1 marzo 2020 – 17 febbraio 2022). In totale i guariti salgono a 42.236. Gli attuali positivi salgono a 9.166, di cui 9.108 in isolamento domiciliare, e 58 ricoverati in ospedale. Sono 7 le persone che si trovano in terapia intensiva, 2 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 5 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 28 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 22 all’ospedale di Agrigento, e 1 in struttura lowcare. Complessivamente 458 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 265.105 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 17 febbraio 2022 sono 1.361.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 17 febbraio: Agrigento 6.582 (1.361 attuali contagiati, 5.188 guariti e 33 deceduti); Alessandria della Rocca 269 (26 attuali contagiati, 242 guariti e 1 deceduto); Aragona 744 (145 attuali contagiati, 593 guariti e 6 deceduti); Bivona 229 (34 attuali contagiati, 194 guariti e 1 deceduto); Burgio 231 (38 attuali contagiati, 192 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 221 (13 attuali contagiati, 205 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 385 (47 attuali contagiati, 332 guariti, e 6 deceduti); Camastra 273 (47 attuali contagiati, 221 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 928 (266 attuali contagiati, 660 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.335 (247 attuali contagiati, 1.070 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 5.165 (966 attuali contagiati, 4.148 guariti e 51 deceduti); Casteltermini 813 (142 attuali contagiati, 665 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 423 (79 attuali contagiati, 338 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 435 (35 attuali contagiati, 397 guariti e 3 deceduti); Cianciana 324 (61 attuali contagiati, 257 guariti e 6 deceduti); Comitini 122 (11 attuali contagiati, e 111 guariti); Favara 4.641 (676 attuali contagiati, 3.937 guariti e 28 deceduti); Grotte 560 (83 attuali contagiati, 474 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 159 (27 attuali contagiati, 131 guariti e 1 deceduto); Licata 4.737 (1.159 attuali contagiati, 3.543 guariti, 35 deceduti); Lucca Sicula 153 (7 attuali contagiati, 145 guariti, 1 deceduto); Menfi 968 (226 attuali contagiati, 731 guariti e 11 deceduti); Montallegro 243 ( 7 attuali contagiati, 230 guariti e 6 deceduti); Montevago 187 (30 attuali contagiati, 155 guariti e 2 deceduti); Naro 862 (164 attuali contagiati, 686 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 3.624 (680 attuali contagiati, 2.915 guariti e 29 deceduti); Porto Empedocle 1.970 (312 attuali contagiati, 1.642 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 914 (132 attuali contagiati, 776 guariti e 6 deceduti); Raffadali 1.617 (331 attuali contagiati, 1.268 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 1.642 (323 attuali contagiati, 1.308 guariti, 11 deceduti); Realmonte 529 (79 attuali contagiati, 446 guariti e 4 deceduti); Ribera 2.725 (169 attuali contagiati, 2.528 guariti e 28 deceduti); Sambuca di Sicilia 454 (24 attuali contagiati, 403 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 235 (55 attuali contagiati, 172 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.074 (328 attuali contagiati, 741 guariti e 5 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 97 (13 attuali contagiati, e 84 guariti); Santa Elisabetta 163 (38 attuali contagiati, 124 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 672 (72 attuali contagiati, 590 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 379 (56 attuali contagiati, 320 guariti e 3 deceduti); Sciacca 3.467 (512 attuali contagiati, 2.917 guariti e 38 deceduti); Siculiana 669 (82 attuali contagiati, 581 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 116 (23 attuali contagiati, 92 guariti e 1 deceduto).

Sono 43 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.