Covid in provincia di Agrigento: altri 439 nuovi positivi

Nessuna nuova vittima, ma registrati altri 439 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 1.540 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 127.945 (1 marzo 2020 – 28 luglio 2022). In totale i guariti sono 119.823. Gli attuali positivi sono 7.537, di cui 7.502 in isolamento domiciliare, e 35 ricoverati in ospedale. Sono 2 i pazienti si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 21 al presidio ospedaliero riberese, 9 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 3 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 584 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 502.734 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 28 luglio 2022 sono 1.112.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 28 luglio: Agrigento 17.663 (1.112 attuali contagiati, 16.487 guariti e 64 deceduti); Alessandria della Rocca 630 (44 attuali contagiati, 583 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.459 (131 attuali contagiati, 2.320 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.051 (48 attuali contagiati, 1.002 guariti e 1 deceduto); Burgio 623 (23 attuali contagiati, 597 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 375 (19 attuali contagiati, 353 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 800 (28 attuali contagiati, 765 guariti, e 7 deceduti); Camastra 616 (20 attuali contagiati, 590 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.794 (68 attuali contagiati, 1.794 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.155 (121 attuali contagiati, 3.014 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 12.016 (606 attuali contagiati, 11.351 guariti e 59 deceduti); Casteltermini 2.308 (93 attuali contagiati, 2.206 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 942 (40 attuali contagiati, 896 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 932 (31 attuali contagiati, 897 guariti e 4 deceduti); Cianciana 985 (58 attuali contagiati, 921 guariti e 6 deceduti); Comitini 273 (16 attuali contagiati, e 257 guariti); Favara 12.196 (726 attuali contagiati, 11.436 guariti e 34 deceduti); Grotte 1.461 (94 attuali contagiati, 1.362 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 353 (24 attuali contagiati, 328 guariti e 1 deceduto); Licata 9.603 (871 attuali contagiati, 8.690 guariti, 42 deceduti); Lucca Sicula 456 (14 attuali contagiati, 441 guariti, 1 deceduto); Menfi 3.509 (300 attuali contagiati, 3.193 guariti e 16 deceduti); Montallegro 761 (25 attuali contagiati, 728 guariti e 8 deceduti); Montevago 690 (52 attuali contagiati, 636 guariti e 2 deceduti); Naro 1.983 (101 attuali contagiati, 1.868 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 6.658 (333 attuali contagiati, 6.285 guariti e 40 deceduti); Porto Empedocle 4.999 (342 attuali contagiati, 4.640 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 2.296 (136 attuali contagiati, 2.152 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.897 (250 attuali contagiati, 3.628 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.944 (121 attuali contagiati, 2.809 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.475 (68 attuali contagiati, 1.402 guariti e 5 deceduti); Ribera 5.500 (230 attuali contagiati, 5.235 guariti e 35 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.043 (72 attuali contagiati, 943 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 989 (98 attuali contagiati, 881 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.184 (116 attuali contagiati, 2.062 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 447 (35 attuali contagiati, 411 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 652 (49 attuali contagiati, 601 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.669 (91 attuali contagiati,1.567 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.086 (81 attuali contagiati, 1.002 guariti e 3 deceduti); Sciacca 11.930 (768 attuali contagiati, 11.110 guariti e 52 deceduti); Siculiana 1.632 (70 attuali contagiati, 1.555 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 360 (13 attuali contagiati, 346 guariti e 1 deceduto).

Sono 4 i migranti attualmente positivi al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.