Covid in provincia di Agrigento: altri 358 nuovi positivi. In aumento i ricoveri in ospedale

Nessuna nuova vittima, ma registrati altri 358 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 902 tamponi processati. Emerge dal bollettino giornaliero dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 103.851 (1 marzo 2020 – 22 giugno 2022). In totale i guariti sono 100.921. Gli attuali positivi sono 2.368, di cui 2.343 in isolamento domiciliare, e 25 ricoverati in ospedale. Sono i due i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 23 al presidio ospedaliero riberese. Complessivamente 562 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 441.028 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 22 giugno 2022 sono 410.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 22 giugno: Agrigento 14.248 (410 attuali contagiati, 13.781 guariti e 57 deceduti); Alessandria della Rocca 504 (3 attuali contagiati, 499 guariti e 2 deceduti); Aragona 1.961 (53 attuali contagiati, 1.900 guariti e 8 deceduti); Bivona 856 (42 attuali contagiati, 813 guariti e 1 deceduto); Burgio 541 (1 attuale contagiato, 537 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 324 (8 attuali contagiati, 313 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 614 (12 attuali contagiati, 596 guariti, e 6 deceduti); Camastra 546 (1 attuale contagiato, 539 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.514 (28 attuali contagiati, 1.483 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.630 (77 attuali contagiati, 2.533 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 9.935 (161 attuali contagiati, 9.716 guariti e 58 deceduti); Casteltermini 1.821 (19 attuali contagiati, 1.793 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 725 (5 attuali contagiati, 714 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 766 (10 attuali contagiati, 752 guariti e 4 deceduti); Cianciana 772 (20 attuali contagiati, 746 guariti e 6 deceduti); Comitini 230 (3 attuali contagiati, e 227 guariti); Favara 10.002 (242 attuali contagiati, 9.729 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.186 (27 attuali contagiati, 1.155 guariti e 4 deceduti); Joppolo Giancaxio 291 (2 attuali contagiati, 288 guariti e 1 deceduto); Licata 7.849 (128 attuali contagiati, 7.679 guariti, 42 deceduti); Lucca Sicula 349 (2 attuali contagiati, 346 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.577 (64 attuali contagiati, 2.497 guariti e 16 deceduti); Montallegro 611 (11 attuali contagiati, 592 guariti e 8 deceduti); Montevago 532 (21 attuali contagiati, 509 guariti e 2 deceduti); Naro 1.494 (33 attuali contagiati, 1.448 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.747 (58 attuali contagiati, 5.651 guariti e 38 deceduti); Porto Empedocle 4.155 (110 attuali contagiati, 4.028 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.881 (29 attuali contagiati, 1.844 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.119 (68 attuali contagiati, 3.032 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.585 (15 attuali contagiati, 2.556 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.199 (36 attuali contagiati, 1.158 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.593 (63 attuali contagiati, 4.497 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 907 (26 attuali contagiati, 853 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 777 (31 attuali contagiati, 736 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.720 (26 attuali contagiati, 1.688 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 350 (19 attuali contagiati, 330 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 477 (18 attuali contagiati, 457 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.361 (62 attuali contagiati,1.288 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 880 (49 attuali contagiati, 828 guariti e 3 deceduti); Sciacca 9.001 (354 attuali contagiati, 8.598 guariti e 49 deceduti); Siculiana 1.394 (20 attuali contagiati, 1.367 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 277 (1 attuale contagiato, 275 guariti e 1 deceduto).

Solo un migrante è attualmente positivo al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.