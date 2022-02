Covid in provincia di Agrigento: altri 2 vittime, e 530 nuovi casi

Altre 2 vittime per Covid, precisamente ad Agrigento, e a Sciacca, e nelle ultime 24 ore, registrati 530 nuovi casi positivi, a fronte di 1.900 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 51.382 (1 marzo 2020 – 16 febbraio 2022). In totale i guariti salgono a 41.831. Gli attuali positivi salgono a 9.093, di cui 9.039 in isolamento domiciliare, e 54 ricoverati in ospedale. Sono 7 le persone che si trovano in terapia intensiva, 3 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 4 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 27 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 19 all’ospedale di Agrigento, e 1 in struttura lowcare. Complessivamente 458 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 263.095 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 16 febbraio 2022 sono 1.366.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 16 febbraio: Agrigento 6.538 (1.366 attuali contagiati, 5.139 guariti e 33 deceduti); Alessandria della Rocca 261 (18 attuali contagiati, 242 guariti e 1 deceduto); Aragona 742 (147 attuali contagiati, 589 guariti e 6 deceduti); Bivona 227 (35 attuali contagiati, 191 guariti e 1 deceduto); Burgio 229 (39 attuali contagiati, 189 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 221 (15 attuali contagiati, 203 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 383 (45 attuali contagiati, 332 guariti, e 6 deceduti); Camastra 272 (46 attuali contagiati, 221 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 906 (256 attuali contagiati, 648 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.318 (249 attuali contagiati, 1.051 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 5.118 (956 attuali contagiati, 4.111 guariti e 51 deceduti); Casteltermini 807 (144 attuali contagiati, 657 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 421 (78 attuali contagiati, 337 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 431 (36 attuali contagiati, 392 guariti e 3 deceduti); Cianciana 323 (62 attuali contagiati, 255 guariti e 6 deceduti); Comitini 122 (12 attuali contagiati, e 110 guariti); Favara 4.599 (659 attuali contagiati, 3.912 guariti e 28 deceduti); Grotte 555 (83 attuali contagiati, 469 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 159 (28 attuali contagiati, 130 guariti e 1 deceduto); Licata 4.664 (1.161 attuali contagiati, 3.468 guariti, 35 deceduti); Lucca Sicula 153 (7 attuali contagiati, 145 guariti, 1 deceduto); Menfi 952 (213 attuali contagiati, 728 guariti e 11 deceduti); Montallegro 243 ( 9 attuali contagiati, 228 guariti e 6 deceduti); Montevago 186 (30 attuali contagiati, 154 guariti e 2 deceduti); Naro 857 (170 attuali contagiati, 675 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 3.595 (675 attuali contagiati, 2.891 guariti e 29 deceduti); Porto Empedocle 1.954 (305 attuali contagiati, 1.633 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 903 (128 attuali contagiati, 769 guariti e 6 deceduti); Raffadali 1.612 (340 attuali contagiati, 1.254 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 1.623 (320 attuali contagiati, 1.292 guariti, 11 deceduti); Realmonte 527 (78 attuali contagiati, 445 guariti e 4 deceduti); Ribera 2.709 (170 attuali contagiati, 2.511 guariti e 28 deceduti); Sambuca di Sicilia 454 (24 attuali contagiati, 403 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 230 (52 attuali contagiati, 170 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.059 (323 attuali contagiati, 731 guariti e 5 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 97 (13 attuali contagiati, e 84 guariti); Santa Elisabetta 163 (39 attuali contagiati, 123 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 669 (72 attuali contagiati, 587 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 376 (60 attuali contagiati, 313 guariti e 3 deceduti); Sciacca 3.421 (486 attuali contagiati, 2.897 guariti e 38 deceduti); Siculiana 664 (78 attuali contagiati, 580 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 115 (23 attuali contagiati, 91 guariti e 1 deceduto).

Sono 46 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.