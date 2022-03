Covid in provincia di Agrigento: altri 2 morti, e ben 1.059 nuovi positivi

Altri due morti per Covid, a Favara e a Palma di Montechiaro, e registrati ben 1.059 nuovi casi positivi, a fronte di 2.860 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 72.742 (1 marzo 2020 – 22 marzo 2022). In totale i guariti sono 58.287. Gli attuali positivi salgono a 13.959, di cui 13.909 in isolamento domiciliare, e 50 ricoverati in ospedale. Scendono a 3 i pazienti che si trovano in terapia intensiva, tutti all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 28 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 19 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Complessivamente 497 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 333.137 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 22 marzo 2022 sono 1.973.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 22 marzo: Agrigento 9.525 (1.973 attuali contagiati, 7.509 guariti e 43 deceduti); Alessandria della Rocca 362 (81 attuali contagiati, 280 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.143 (287 attuali contagiati, 850 guariti e 6 deceduti); Bivona 422 (111 attuali contagiati, 310 guariti e 1 deceduto); Burgio 263 (19 attuali contagiati, 243 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 244 (11 attuali contagiati, 230 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 429 (33 attuali contagiati, 390 guariti, e 6 deceduti); Camastra 402 (84 attuali contagiati, 313 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.187 (156 attuali contagiati, 1.029 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.944 (391 attuali contagiati, 1.535 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 7.745 (1.686 attuali contagiati, 6.004 guariti e 55 deceduti); Casteltermini 1.277 (267 attuali contagiati, 1.004 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 537 (100 attuali contagiati, 431 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 537 (77 attuali contagiati, 456 guariti e 4 deceduti); Cianciana 475 (109 attuali contagiati, 360 guariti e 6 deceduti); Comitini 160 (36 attuali contagiati, e 124 guariti); Favara 6.856 (1.574 attuali contagiati, 5.252 guariti e 30 deceduti); Grotte 885 (193 attuali contagiati, 689 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 206 (29 attuali contagiati, 176 guariti e 1 deceduto); Licata 5.938 (755 attuali contagiati, 5.145 guariti, 38 deceduti); Lucca Sicula 184 (27 attuali contagiati, 156 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.576 (420 attuali contagiati, 1.143 guariti e 13 deceduti); Montallegro 398 ( 83 attuali contagiati, 309 guariti e 6 deceduti); Montevago 266 (50 attuali contagiati, 214 guariti e 2 deceduti); Naro 1.086 (167 attuali contagiati, 907 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 4.820 (933 attuali contagiati, 3.853 guariti e 34 deceduti); Porto Empedocle 3.062 (772 attuali contagiati, 2.274 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 1.354 (273 attuali contagiati, 1.076 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.204 (414 attuali contagiati, 1.772 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.231 (378 attuali contagiati, 1.839 guariti, 14 deceduti); Realmonte 795 (196 attuali contagiati, 595 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.472 (345 attuali contagiati, 3.096 guariti e 31 deceduti); Sambuca di Sicilia 514 (52 attuali contagiati, 435 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 393 (90 attuali contagiati, 295 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.305 (157 attuali contagiati, 1.142 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 174 (61 attuali contagiati, e 113 guariti); Santa Elisabetta 292 (113 attuali contagiati, 178 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 890 (139 attuali contagiati, 741 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 510 (77 attuali contagiati, 430 guariti e 3 deceduti); Sciacca 5.019 (967 attuali contagiati, 4.008 guariti e 44 deceduti); Siculiana 956 (231 attuali contagiati, 719 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 154 (22 attuali contagiati, 131 guariti e 1 deceduto).

Sono 30 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.