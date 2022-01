Covid in provincia di Agrigento: altri 2 morti e 1.185 nuovi casi

Ancora decessi per Covid in provincia di Agrigento. Due nelle ultime 24 ore, ad Agrigento, e a Ribera. E registrati ben 1.185 nuovi casi, a fronte di 2.796 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 32.092 (1 marzo 2020 – 12 gennaio 2022). In totale i guariti sono 20.150. Gli attuali positivi salgono a 11.543, di cui 11.476 in isolamento domiciliare, e 67 ricoverati in ospedale. Sono 9 le persone che si trovano in terapia intensiva, 7 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 2 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 34 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 23 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e uno in struttura lowcare, all’hotel Covid ex Ipab di Canicattì. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 188.318 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 12 gennaio 2022 sono 1.385.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 12 gennaio: Agrigento 3.489 ( 1.385 attuali contagiati, 2.075 guariti e 29 deceduti); Alessandria della Rocca 167 (86 attuali contagiati, e 81 guariti); Aragona 437 (171 attuali contagiati, 260 guariti e 6 deceduti); Bivona 159 (88 attuali contagiati, 70 guariti e 1 deceduto); Burgio 151 (50 attuali contagiati, 100 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 132 (65 attuali contagiati, 65 guariti e 2 deceduti); Caltabellotta 269 (75 attuali contagiati, 189 guariti, e 5 deceduti); Camastra 208 (82 attuali contagiati, 122 guariti, e 4 deceduti); Cammarata 424 (190 attuali contagiati, 232 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 840 (283 attuali contagiati, 541 e guariti, e 16 deceduti); Canicattì 3.542 (1.261 attuali contagiati, 2.234 guariti e 47 deceduti); Casteltermini 509 (231 attuali contagiati, 272 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 365 (141 attuali contagiati, 218 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 337 (70 attuali contagiati, 264 guariti e 3 deceduti); Cianciana 196 (123 attuali contagiati, 69 guariti e 4 deceduti); Comitini 88 (36 attuali contagiati, e 52 guariti); Favara 2.814 (1.131 attuali contagiati, 1.657 guariti e 26 deceduti); Grotte 348 (189 attuali contagiati, 156 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 115 (54 attuali contagiati, 60 guariti e 1 deceduto); Licata 2.495 (624 attuali contagiati, 1.844 guariti, 27 deceduti); Lucca Sicula 121 (66 attuali contagiati, e 55 guariti); Menfi 625 (227 attuali contagiati, 389 guariti e 9 deceduti); Montallegro 213 ( 50 attuali contagiati, 157 guariti e 6 deceduti); Montevago 129 (17 attuali contagiati, 110 guariti e 2 deceduti); Naro 525 (183 attuali contagiati, 330 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 2.234 (963 attuali contagiati, 1.247 guariti e 24 deceduti); Porto Empedocle 1.271 (486 attuali contagiati, 772 guariti, e 13 deceduti); Racalmuto 506 (283 attuali contagiati, 219 guariti e 4 deceduti); Raffadali 1.008 (327 attuali contagiati, 667 guariti, e 14 deceduti); Ravanusa 970 (193 attuali contagiati, 766 guariti, 11 deceduti); Realmonte 307 (125 attuali contagiati, 179 guariti e 3 deceduti); Ribera 2.072 (536 attuali contagiati, 1.511 guariti e 25 deceduti); Sambuca di Sicilia 439 (105 attuali contagiati, 308 guariti e 26 deceduti); San Biagio Platani 204 (38 attuali contagiati, 158 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 482 (212 attuali contagiati, 266 guariti e 4 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 71 (16 attuali contagiati, e 55 guariti); Santa Elisabetta 108 (29 attuali contagiati, 78 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 482 (158 attuali contagiati, 315 guariti e 9 deceduti); Santo Stefano Quisquina 233 (157 attuali contagiati, 74 guariti e 2 deceduti); Sciacca 1.964 (806 attuali contagiati, 1.128 guariti e 30 deceduti); Siculiana 530 (201 attuali contagiati, 323 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 76 (29 attuali contagiati, 46 guariti e 1 deceduto).

C’è un migrante positivo al Covid, mentre i guariti ospiti dei centri di accoglienza, e presenti sulle navi quarantena sono 436.