Covid in provincia di Agrigento: altre 2 vittime, e 379 nuovi positivi

Ci sono altre 2 vittime per Covid, a Menfi e Porto Empedocle, e registrati 379 nuovi casi positivi, a fronte di tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 78.462 (1 marzo 2020 – 31 marzo 2022). In totale i guariti sono 67.646. Gli attuali positivi salgono a 10.306, di cui 10.256 in isolamento domiciliare, e 50 ricoverati in ospedale. Nessun paziente si trova in terapia intensiva. Gli altri ricoverati: 20 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 28 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 2 ricoverati in strutture lowcare. Complessivamente 510 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 354.910 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 31 marzo 2022 sono 1.533.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 31 marzo: Agrigento 10.418 (1.533 attuali contagiati, 8.839 guariti e 46 deceduti); Alessandria della Rocca 390 (48 attuali contagiati, 341 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.294 (234 attuali contagiati, 1.054 guariti e 6 deceduti); Bivona 478 (87 attuali contagiati, 390 guariti e 1 deceduto); Burgio 282 (27 attuali contagiati, 252 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 256 (17 attuali contagiati, 236 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 440 (24 attuali contagiati, 410 guariti, e 6 deceduti); Camastra 434 (51 attuali contagiati, 378 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.256 (132 attuali contagiati, 1.122 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 2.024 (189 attuali contagiati, 1.817 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 8.233 (1.012 attuali contagiati, 7.166 guariti e 55 deceduti); Casteltermini 1.375 (173 attuali contagiati, 1.195 guariti e 7 deceduti); Castrofilippo 581 (80 attuali contagiati, 495 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 578 (71 attuali contagiati, 503 guariti e 4 deceduti); Cianciana 581 (137 attuali contagiati, 438 guariti e 6 deceduti); Comitini 179 (30 attuali contagiati, e 149 guariti); Favara 7.432 (1.093 attuali contagiati, 6.308 guariti e 31 deceduti); Grotte 964 (120 attuali contagiati, 841 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 219 (24 attuali contagiati, 194 guariti e 1 deceduto); Licata 6.298 (813 attuali contagiati, 5.447 guariti, 38 deceduti); Lucca Sicula 210 (31 attuali contagiati, 178 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.772 (302 attuali contagiati, 1.455 guariti e 15 deceduti); Montallegro 442 ( 68 attuali contagiati, 368 guariti e 6 deceduti); Montevago 297 (40 attuali contagiati, 255 guariti e 2 deceduti); Naro 1.180 (152 attuali contagiati, 1.015 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.147 (692 attuali contagiati, 4.421 guariti e 34 deceduti); Porto Empedocle 3.305 (506 attuali contagiati, 2.782 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.439 (159 attuali contagiati, 1.275 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.369 (282 attuali contagiati, 2.069 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.327 (212 attuali contagiati, 2.101 guariti, 14 deceduti); Realmonte 878 (126 attuali contagiati, 748 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.684 (291 attuali contagiati, 3.361 guariti e 32 deceduti); Sambuca di Sicilia 538 (48 attuali contagiati, 463 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 433 (71 attuali contagiati, 353 guariti, e 9 deceduti); San Giovanni Gemini 1.381 (124 attuali contagiati, 1.251 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 209 (60 attuali contagiati, e 149 guariti); Santa Elisabetta 340 (96 attuali contagiati, 243 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 985 (136 attuali contagiati, 839 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 555 (68 attuali contagiati, 484 guariti e 3 deceduti); Sciacca 5.518 (787 attuali contagiati, 4.687 guariti e 44 deceduti); Siculiana 1.022 (122 attuali contagiati, 894 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 169 (28 attuali contagiati, 140 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.