Covid in provincia di Agrigento: 87 nuovi positivi. Sono 15 i ricoverati in ospedale

Nessuna nuova vittima, e registrati 87 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 476 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 141.819 (1 marzo 2020 – 10 novembre 2022). In totale i guariti sono 141.819. Gli attuali positivi sono 651, di cui 636 in isolamento domiciliare, e 15 ricoverati in ospedale. Sono 2 i pazienti che si trovano ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 6 al presidio ospedaliero riberese, e 7 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Complessivamente 645 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 557.542 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 10 novembre 2022 sono 155.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 10 novembre: Agrigento 19.831 (155 attuali contagiati, 19.599 guariti e 77 deceduti); Alessandria della Rocca 725 (7 attuali contagiati, 715 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.727 (27 attuali contagiati, 2.691 guariti e 9 deceduti); Bivona 1.211 (4 attuali contagiati, 1.206 guariti e 1 deceduto); Burgio 707 (4 attuali contagiati, 700 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 419 (416 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 912 (3 attuali contagiati, 901 guariti, e 8 deceduti); Camastra 682 (5 attuali contagiati, 671 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.902 (10 attuali contagiati, 1.889 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.440 (16 attuali contagiati, 3.404 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 12.924 (21 attuali contagiati, 12.841 guariti e 62 deceduti); Casteltermini 2.463 (7 attuali contagiati, 2.447 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 989 (1 attuale contagiato, 981 guariti e 7 deceduti); Cattolica Eraclea 1.085 (3 attuali contagiati, 1.078 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.105 (7 attuali contagiati, 1.092 guariti e 6 deceduti); Comitini 309 (2 attuali contagiati, 307 guariti); Favara 13.480 (60 attuali contagiati, 13.380 guariti e 40 deceduti); Grotte 1.566 (6 attuali contagiati, 1.555 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 404 (2 attuali contagiati, 401 guariti e 1 deceduto); Licata 10.719 (36 attuali contagiati, 10.632 guariti, 51 deceduti); Lucca Sicula 513 (511 guariti, 2 deceduti); Menfi 4.051 (35 attuali contagiati, 3.998 guariti e 18 deceduti); Montallegro 821 (5 attuali contagiati, 808 guariti e 8 deceduti); Montevago 789 (3 attuali contagiati, 782 guariti e 4 deceduti); Naro 2.163 (2.149 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 7.159 (17 attuali contagiati, 7.100 guariti e 42 deceduti); Porto Empedocle 5.535 (24 attuali contagiati, 5.492 guariti, e 19 deceduti); Racalmuto 2.408 (8 attuali contagiati, 2.392 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.456 (14 attuali contagiati, 4.421 guariti, e 21 deceduti); Ravanusa 3.299 (8 attuali contagiati, 3.276 guariti, 15 deceduti); Realmonte 1.655 (17 attuali contagiati, 1.632 guariti e 6 deceduti); Ribera 6.057 (29 attuali contagiati, 5.991 guariti e 37 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.398 (15 attuali contagiati, 1.354 guariti e 29 deceduti); San Biagio Platani 1.215 (2 attuali contagiati, 1.203 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.310 (9 attuali contagiati, 2.294 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 531 (2 attuali contagiati, 527 guariti e 2 deceduto); Santa Elisabetta 720 (4 attuali contagiati, 714 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.853 (9 attuali contagiati, 1.831 guariti e 13 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.245 (19 attuali contagiati, 1.223 guariti e 3 deceduti); Sciacca 13.350 (49 attuali contagiati, 13.243 guariti e 58 deceduti); Siculiana 1.746 (5 attuali contagiati, 1.733 guariti, e 8 deceduti); Villafranca Sicula 395 (1 attuale contagiato, 393 guariti e 1 deceduto).

Non ci sono migranti attualmente positivi al Covid in strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.