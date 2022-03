Covid in provincia di Agrigento: 794 nuovi positivi. Sono 50 i ricoverati in ospedale

Nessun nuovo decesso per Covid, ma diagnosticati 794 nuovi casi positivi, a fronte di 3.141 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 73.536 (1 marzo 2020 – 23 marzo 2022). In totale i guariti sono 58.835. Gli attuali positivi salgono a 14.205, di cui 14.155 in isolamento domiciliare, e 50 ricoverati in ospedale. Sono 3 i pazienti che si trovano in terapia intensiva, tutti all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 28 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 19 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Complessivamente 497 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 336.278 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 23 marzo 2022 sono 2.014.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 23 marzo: Agrigento 9.645 (2.014 attuali contagiati, 7.588 guariti e 43 deceduti); Alessandria della Rocca 367 (79 attuali contagiati, 287 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.159 (285 attuali contagiati, 868 guariti e 6 deceduti); Bivona 426 (104 attuali contagiati, 321 guariti e 1 deceduto); Burgio 264 (19 attuali contagiati, 244 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 244 (9 attuali contagiati, 232 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 429 (32 attuali contagiati, 391 guariti, e 6 deceduti); Camastra 407 (86 attuali contagiati, 316 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.193 (157 attuali contagiati, 1.034 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.955 (388 attuali contagiati, 1.549 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 7.819 (1.677 attuali contagiati, 6.087 guariti e 55 deceduti); Casteltermini 1.284 (256 attuali contagiati, 1.022 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 548 (111 attuali contagiati, 431 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 543 (76 attuali contagiati, 463 guariti e 4 deceduti); Cianciana 497 (129 attuali contagiati, 362 guariti e 6 deceduti); Comitini 162 (38 attuali contagiati, e 124 guariti); Favara 6.957 (1.618 attuali contagiati, 5.309 guariti e 30 deceduti); Grotte 902 (200 attuali contagiati, 699 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 206 (28 attuali contagiati, 177 guariti e 1 deceduto); Licata 5.985 (767 attuali contagiati, 5.180 guariti, 38 deceduti); Lucca Sicula 185 (27 attuali contagiati, 157 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.584 (424 attuali contagiati, 1.147 guariti e 13 deceduti); Montallegro 401 ( 69 attuali contagiati, 326 guariti e 6 deceduti); Montevago 268 (52 attuali contagiati, 214 guariti e 2 deceduti); Naro 1.113 (190 attuali contagiati, 911 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 4.879 (969 attuali contagiati, 3.876 guariti e 34 deceduti); Porto Empedocle 3.090 (781 attuali contagiati, 2.293 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 1.367 (273 attuali contagiati, 1.089 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.232 (430 attuali contagiati, 1.784 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.246 (374 attuali contagiati, 1.858 guariti, 14 deceduti); Realmonte 800 (198 attuali contagiati, 598 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.492 (327 attuali contagiati, 3.134 guariti e 31 deceduti); Sambuca di Sicilia 516 (53 attuali contagiati, 436 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 399 (93 attuali contagiati, 298 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.318 (163 attuali contagiati, 1.149 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 179 (62 attuali contagiati, e 117 guariti); Santa Elisabetta 301 (120 attuali contagiati, 180 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 895 (144 attuali contagiati, 741 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 517 (82 attuali contagiati, 432 guariti e 3 deceduti); Sciacca 5.088 (1.018 attuali contagiati, 4.026 guariti e 44 deceduti); Siculiana 970 (241 attuali contagiati, 723 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 154 (22 attuali contagiati, 131 guariti e 1 deceduto).

Sono 29 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.