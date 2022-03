Covid in provincia di Agrigento: 793 nuovi positivi (43 ricoverati in ospedale)

Nessun nuovo decesso, ma accertati altri 793 nuovi casi positivi di Covid-19, a fronte di 2.504 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 61.814 (1 marzo 2020 – 9 marzo 2022). In totale i guariti sono 52.715. Gli attuali positivi salgono a 8.613, di cui 8.570 in isolamento domiciliare, e 43 ricoverati in ospedale. Sono 4 i pazienti che si trovano in terapia intensiva all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 12 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 27 all’ospedale di Agrigento. Complessivamente 486 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 297.996 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 9 marzo 2022 sono 1.033.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 9 marzo: Agrigento 7.916 (1.033 attuali contagiati, 6.842 guariti e 41 deceduti); Alessandria della Rocca 292 (18 attuali contagiati, 273 guariti e 1 deceduto); Aragona 903 (133 attuali contagiati, 764 guariti e 6 deceduti); Bivona 342 (95 attuali contagiati, 246 guariti e 1 deceduto); Burgio 250 (18 attuali contagiati, 231 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 233 (9 attuali contagiati, 221 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 412 (25 attuali contagiati, 381 guariti, e 6 deceduti); Camastra 343 (57 attuali contagiati, 281 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.077 (111 attuali contagiati, 964 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.664 (298 attuali contagiati, 1.348 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 6.602 (1.306 attuali contagiati, 5.242 guariti e 54 deceduti); Casteltermini 1.095 (281 attuali contagiati, 808 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 450 (29 attuali contagiati, 415 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 471 (46 attuali contagiati, 421 guariti e 4 deceduti); Cianciana 375 (30 attuali contagiati, 339 guariti e 6 deceduti); Comitini 125 (3 attuali contagiati, e 122 guariti); Favara 5.593 (829 attuali contagiati, 4.736 guariti e 28 deceduti); Grotte 736 (144 attuali contagiati, 589 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 185 (20 attuali contagiati, 164 guariti e 1 deceduto); Licata 5.377 (707 attuali contagiati, 4.633 guariti, 37 deceduti); Lucca Sicula 158 (6 attuali contagiati, 151 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.254 (217 attuali contagiati, 1.024 guariti e 13 deceduti); Montallegro 303 ( 50 attuali contagiati, 247 guariti e 6 deceduti); Montevago 223 (24 attuali contagiati, 197 guariti e 2 deceduti); Naro 938 (68 attuali contagiati, 858 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 4.144 (524 attuali contagiati, 3.588 guariti e 32 deceduti); Porto Empedocle 2.445 (401 attuali contagiati, 2.028 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 1.131 (203 attuali contagiati, 923 guariti e 5 deceduti); Raffadali 1.888 (259 attuali contagiati, 1.611 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 1.965 (268 attuali contagiati, 1.683 guariti, 14 deceduti); Realmonte 611 (76 attuali contagiati, 531 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.089 (219 attuali contagiati, 2.839 guariti e 31 deceduti); Sambuca di Sicilia 473 (21 attuali contagiati, 425 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 327 (75 attuali contagiati, 244 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.204 (120 attuali contagiati, 1.079 guariti e 5 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 119 (24 attuali contagiati, e 95 guariti); Santa Elisabetta 187 (20 attuali contagiati, 166 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 786 (77 attuali contagiati, 699 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 449 (54 attuali contagiati, 392 guariti e 3 deceduti); Sciacca 4.246 (594 attuali contagiati, 3.610 guariti e 42 deceduti); Siculiana 755 (83 attuali contagiati, 666 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 134 (18 attuali contagiati, 115 guariti e 1 deceduto).

Sono 31 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.