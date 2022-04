Covid in provincia di Agrigento: 693 nuovi casi, e i ricoveri tornano a salire

Nessuna nuova vittima per Covid, ma registrati 693 nuovi casi positivi, a fronte di 1.917 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 81.185 (1 marzo 2020 – 5 aprile 2022). In totale i guariti sono 69.681. Gli attuali positivi scendono a 10.989, di cui 10.939 in isolamento domiciliare, e 50 ricoverati in ospedale (più 3 rispetto a ieri). Nessun paziente si trova in terapia intensiva. Gli altri ricoverati: 20 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 28 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 2 ricoverati in strutture lowcare. Complessivamente 515 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 364.239 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 5 aprile 2022 sono 1.708.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 5 aprile: Agrigento 10.846 (1.708 attuali contagiati, 9.091 guariti e 47 deceduti); Alessandria della Rocca 399 (51 attuali contagiati, 347 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.366 (261 attuali contagiati, 1.099 guariti e 6 deceduti); Bivona 494 (90 attuali contagiati, 403 guariti e 1 deceduto); Burgio 304 (43 attuali contagiati, 258 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 270 (26 attuali contagiati, 241 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 446 (27 attuali contagiati, 413 guariti, e 6 deceduti); Camastra 442 (46 attuali contagiati, 390 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.279 (133 attuali contagiati, 1.144 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 2.065 (205 attuali contagiati, 1.842 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 8.437 (1.061 attuali contagiati, 7.320 guariti e 56 deceduti); Casteltermini 1.425 (192 attuali contagiati, 1.226 guariti e 7 deceduti); Castrofilippo 595 (83 attuali contagiati, 506 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 599 (76 attuali contagiati, 519 guariti e 4 deceduti); Cianciana 609 (138 attuali contagiati, 465 guariti e 6 deceduti); Comitini 186 (32 attuali contagiati, e 154 guariti); Favara 7.721 (1.218 attuali contagiati, 6.472 guariti e 31 deceduti); Grotte 996 (127 attuali contagiati, 866 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 222 (22 attuali contagiati, 199 guariti e 1 deceduto); Licata 6.515 (903 attuali contagiati, 5.574 guariti, 38 deceduti); Lucca Sicula 238 (51 attuali contagiati, 186 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.866 (315 attuali contagiati, 1.536 guariti e 15 deceduti); Montallegro 466 ( 52 attuali contagiati, 407 guariti e 7 deceduti); Montevago 311 (48 attuali contagiati, 261 guariti e 2 deceduti); Naro 1.220 (159 attuali contagiati, 1.048 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.260 (644 attuali contagiati, 4.581 guariti e 35 deceduti); Porto Empedocle 3.395 (500 attuali contagiati, 2.878 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.495 (151 attuali contagiati, 1.339 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.443 (311 attuali contagiati, 2.114 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.350 (200 attuali contagiati, 2.136 guariti, 14 deceduti); Realmonte 918 (143 attuali contagiati, 771 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.767 (230 attuali contagiati, 3.505 guariti e 32 deceduti); Sambuca di Sicilia 550 (49 attuali contagiati, 474 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 465 (93 attuali contagiati, 363 guariti, e 9 deceduti); San Giovanni Gemini 1.418 (149 attuali contagiati, 1.263 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 215 (47 attuali contagiati, e 168 guariti); Santa Elisabetta 353 (94 attuali contagiati, 258 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.037 (169 attuali contagiati, 858 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 566 (60 attuali contagiati, 503 guariti e 3 deceduti); Sciacca 5.844 (912 attuali contagiati, 4.888 guariti e 44 deceduti); Siculiana 1.060 (130 attuali contagiati, 924 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 182 (30 attuali contagiati, 151 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.