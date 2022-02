Covid in provincia di Agrigento: 580 nuovi casi. Gli attuali positivi sono 9.424

Nessun nuovo decesso per Covid in provincia di Agrigento, e registrati altri 580 nuovi casi positivi al Covid-19, a fronte di 999 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 45.095 (1 marzo 2020 – 3 febbraio 2022). In totale i guariti salgono a 35.237. Gli attuali positivi salgono a 9.424, di cui 9.359 in isolamento domiciliare, e 65 ricoverati in ospedale. Salgono a 6 le persone che si trovano in terapia intensiva, 2 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 4 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 32 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 24 all’ospedale di Agrigento, e 3 in strutture lowcare. Complessivamente 434 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 235.678 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 3 febbraio 2022 sono 1.535.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 3 febbraio: Agrigento 5.607 (1.535 attuali contagiati, 4.042 guariti e 30 deceduti); Alessandria della Rocca 245 (47 attuali contagiati, 197 guariti e 1 deceduto); Aragona 642 (159 attuali contagiati, 477 guariti e 6 deceduti); Bivona 192 (30 attuali contagiati, 161 guariti e 1 deceduto); Burgio 186 (18 attuali contagiati, 167 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 204 (55 attuali contagiati, 146 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 341 (38 attuali contagiati, 297 guariti, e 6 deceduti); Camastra 245 (43 attuali contagiati, 197 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 738 (273 attuali contagiati, 463 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.127 (251 attuali contagiati, 859 guariti, e 17 deceduti); Canicattì 4.530 (936 attuali contagiati, 3.544 guariti e 50 deceduti); Casteltermini 719 (165 attuali contagiati, 548 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 410 (97 attuali contagiati, 307 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 399 (41 attuali contagiati, 355 guariti e 3 deceduti); Cianciana 267 (34 attuali contagiati, 227 guariti e 6 deceduti); Comitini 113 (10 attuali contagiati, e 103 guariti); Favara 4.185 (842 attuali contagiati, 3.317 guariti e 26 deceduti); Grotte 516 (142 attuali contagiati, 371 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 152 (38 attuali contagiati, 113 guariti e 1 deceduto); Licata 3.810 (761 attuali contagiati, 3.019 guariti, 30 deceduti); Lucca Sicula 148 (13 attuali contagiati, e 135 guariti); Menfi 797 (134 attuali contagiati, 652 guariti e 11 deceduti); Montallegro 237 ( 7 attuali contagiati, 224 guariti e 6 deceduti); Montevago 162 (21 attuali contagiati, 139 guariti e 2 deceduti); Naro 714 (157 attuali contagiati, 545 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 3.067 (615 attuali contagiati, 2.424 guariti e 28 deceduti); Porto Empedocle 1.777 (369 attuali contagiati, 1.393 guariti, e 15 deceduti); Racalmuto 810 (184 attuali contagiati, 620 guariti e 6 deceduti); Raffadali 1.439 (392 attuali contagiati, 1.031 guariti, e 16 deceduti); Ravanusa 1.360 (337 attuali contagiati, 1.012 guariti, 11 deceduti); Realmonte 469 (87 attuali contagiati, 379 guariti e 3 deceduti); Ribera 2.529 (187 attuali contagiati, 2.316 guariti e 26 deceduti); Sambuca di Sicilia 453 (27 attuali contagiati, 399 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 209 (34 attuali contagiati, 167 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 852 (336 attuali contagiati, 512 guariti e 4 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 94 (19 attuali contagiati, e 75 guariti); Santa Elisabetta 146 (38 attuali contagiati, 107 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 622 (82 attuali contagiati, 530 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 327 (50 attuali contagiati, 274 guariti e 3 deceduti); Sciacca 3.051 (705 attuali contagiati, 2.311 guariti e 35 deceduti); Siculiana 639 (89 attuali contagiati, 544 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 88 (5 attuali contagiati, 82 guariti e 1 deceduto).

Sono 28 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.