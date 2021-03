Covid in provincia di Agrigento, 58 nuovi casi e due morti

Tornano a salire i nuovi positivi da Covid-19, in provincia di Agrigento, dove nelle ultime 24 ore, accertati 58 nuovi casi: 15 in più rispetto a ieri, a fronte di 374 tamponi processati. I nuovi casi: 10 a Sciacca, 6 a Raffadali e Ribera, 5 a Calamonaci e Palma di Montechiaro, 4 ad Agrigento, Favara e Porto Empedocle, 3 a Casteltermini, 2 a Villafranca Sicula, 1 ad Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Canicattì, Cianciana, Lucca Sicula, Ravanusa, San Giovanni Gemini, e Santa Margherita Belice.

“L’Asp oggi ha comunicato 14 nuovi positivi, 1 guarito, e 2 decessi per Covid 19. Il Sindaco, a nome personale e della Città tutta, esprime il più sentito cordoglio e vicinanza alle famiglie colpite dal perdita del caro congiunto. Il Sindaco comunica che avendo raggiunto quota 54 potrebbe essere IMMINENTE LA DICHIARAZIONE DI ZONA ROSSA, domani si valuteranno, in ogni caso, le ulteriori misure da adottare. Il Sindaco ordina alla Cittadinanza di uscire solo per necessità, di rispettare i divieti, i distanziamenti e di usare i dispositivi di protezione. Rispettiamo tutti i divieti e le raccomandazioni previsti sia dai Dpcm, che dalle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana e del Sindaco”, dice il Sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino.

Ci sono anche 2 nuovi ricoverati, e 11 guariti. Purtroppo da registrare 2 deceduti, entrambi a Palma di Montechiaro, così come comunicato dal sindaco Castellino. Questo emerge dal bollettino diffuso dall’Asp. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 6.451 (1 marzo 2020 – 13 marzo 2021). Gli attuali positivi sono 723 (più 46 rispetto a ieri), di cui 686 in trattamento domiciliare, e 37 ricoverati (33 si trovano in ospedale, 2 in strutture lowcare, e 2 in terapia intensiva), i soggetti guariti salgono a 5.571. I deceduti sono 157. I pazienti ricoverati si trovano: 21 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 11 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, e 1 in un altro nosocomio fuori provincia. Quelli ricoverati in strutture lowcare: 2 Sciacca hotel Covid. Sono 2 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, entrambi al “San Giovanni di Dio” di Agrigento. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 60.474 tamponi.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 777 (82 attuali contagiati, 680 guariti e 15 deceduti); Alessandria della Rocca 29 (15 attuali contagiati, e 14 guariti); Aragona 158 (26 attuali contagiati, 129 guariti e 3 deceduti); Bivona 19 (7 attuali contagiati, e 12 guariti); Burgio 9 (1 attuale contagiato, e 8 guariti); Calamonaci 23 (9 attuali contagiati e 14 guariti); Caltabellotta 32 (13 attuali contagiati, 18 guariti, e 1 deceduto); Camastra 78 (24 attuali contagiati, 52 guariti, 2 deceduti); Cammarata 34 (1 attuale contagiato e 33 guariti); Campobello di Licata 260 (7 attuali contagiati, 243 guariti, e 10 deceduti); Canicattì 628 (20 attuali contagiati, 594 guariti e 14 deceduti); Casteltermini 99 (8 attuali contagiati, 89 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 32 ( 4 attuali contagiati, e 28 guariti); Cattolica Eraclea 34 (34 guariti); Cianciana 30 (11 attuali contagiati, 17 guariti e 2 deceduto); Comitini 6 (6 guariti); Favara 415 (26 attuali contagiati, 384 guariti e 5 deceduti); Grotte 81 (79 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 35 (1 attuale contagiato e 34 guariti); Licata 466 (9 attuali contagiati, 444 guariti, 13 deceduti); Lucca Sicula 9 (4 attuali contagiati e 5 guariti); Menfi 155 ( 1 attuale contagiato, 147 guariti e 7 deceduti); Montallegro 48 (2 attuali contagiati, 44 guariti e 2 deceduti); Montevago 71 (6 attuali contagiati, 63 guariti e 2 deceduti); Naro 121 ( 11e guariti e 3 deceduti); Palma di Montechiaro 300 (42 attuali contagiati, 252 guariti e 6 deceduti); Porto Empedocle 301 (91 attuali contagiati, 205 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 73 (73 guariti); Raffadali 237 (82 attuali contagiati, 151 guariti, e 4 deceduti); Ravanusa 320 (5 attuali contagiati, 311 guariti, 4 deceduti); Realmonte 57 (1 attuale contagiato, e 56 guariti); Ribera 310 (42 attuali contagiati, 260 guariti e 8 deceduti); Sambuca di Sicilia 210 (192 guariti e 18 deceduti); San Biagio Platani 82 (2 attuali contagiati, 75 guariti, e 5 deceduti); San Giovanni Gemini 63 ( 8 attuali contagiati, 54 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 23 (6 attuali contagiati e 17 guariti); Santa Elisabetta 36 (7 attuali contagiati, 28 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 152 (6 attuali contagiati, 141 guariti e 5 deceduti); Santo Stefano Quisquina 7 ( 3 attuali contagiati, 3 guariti e 1 deceduto); Sciacca 520 (105 attuali contagiati, 400 guariti e 15 deceduti); Siculiana 98 (36 attuali contagiati, 61 guariti, 1 deceduto); Villafranca Sicula 13 (10 attuali contagiati, e 3 guariti).