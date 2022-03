Covid in provincia di Agrigento: 508 nuovi positivi, e in aumento i ricoveri in ospedale

Nessuna nuova vittima per Covid, ma diagnosticati altri 508 nuovi casi positivi, a fronte di 643 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 76.405 (1 marzo 2020 – 27 marzo 2022). In totale i guariti sono 59.881. Gli attuali positivi salgono a 16.024, di cui 15.971 in isolamento domiciliare, e 53 ricoverati in ospedale (più sei rispetto a ieri). Sono 2 i pazienti che si trovano in terapia intensiva, tutti all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 26 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 22 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 3 ricoverati in strutture lowcare. Complessivamente 501 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 344.846 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 27 marzo 2022 sono 2.307.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 27 marzo: Agrigento 10.080 (2.307 attuali contagiati, 7.729 guariti e 44 deceduti); Alessandria della Rocca 378 (86 attuali contagiati, 291 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.234 (345 attuali contagiati, 883 guariti e 6 deceduti); Bivona 450 (118 attuali contagiati, 331 guariti e 1 deceduto); Burgio 267 (20 attuali contagiati, 245 guariti e 2 deceduto); Calamonaci 249 (14 attuali contagiati, 232 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 433 (34 attuali contagiati, 393 guariti, e 6 deceduti); Camastra 423 (88 attuali contagiati, 330 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.242 (198 attuali contagiati, 1.042 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.992 (389 attuali contagiati, 1.585 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 8.047 (1.778 attuali contagiati, 6.214 guariti e 55 deceduti); Casteltermini 1.337 (285 attuali contagiati, 1.046 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 564 (113 attuali contagiati, 445 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 559 (83 attuali contagiati, 472 guariti e 4 deceduti); Cianciana 561 (188 attuali contagiati, 367 guariti e 6 deceduti); Comitini 170 (43 attuali contagiati, e 127 guariti); Favara 7.262 (1.784 attuali contagiati, 5.447 guariti e 31 deceduti); Grotte 933 (197 attuali contagiati, 733 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 212 (32 attuali contagiati, 179 guariti e 1 deceduto); Licata 6.167 (920 attuali contagiati, 5.209 guariti, 38 deceduti); Lucca Sicula 190 (31 attuali contagiati, 158 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.702 (522 attuali contagiati, 1.167 guariti e 13 deceduti); Montallegro 426 ( 85 attuali contagiati, 335 guariti e 6 deceduti); Montevago 285 (65 attuali contagiati, 218 guariti e 2 deceduti); Naro 1.157 (221 attuali contagiati, 923 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.035 (1.068 attuali contagiati, 3.933 guariti e 34 deceduti); Porto Empedocle 3.225 (862 attuali contagiati, 2.347 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 1.415 (272 attuali contagiati, 1.138 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.297 (463 attuali contagiati, 1.816 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.285 (386 attuali contagiati, 1.885 guariti, 14 deceduti); Realmonte 841 (227 attuali contagiati, 610 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.612 (393 attuali contagiati, 3.188 guariti e 31 deceduti); Sambuca di Sicilia 527 (64 attuali contagiati, 436 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 417 (105 attuali contagiati, 304 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.368 (206 attuali contagiati, 1.156 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 200 (81 attuali contagiati, e 119 guariti); Santa Elisabetta 323 (136 attuali contagiati, 186 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 953 (193 attuali contagiati, 750 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 543 (102 attuali contagiati, 438 guariti e 3 deceduti); Sciacca 5.327 (1.210 attuali contagiati, 4.073 guariti e 44 deceduti); Siculiana 1.007 (266 attuali contagiati, 735 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 160 (27 attuali contagiati, 132 guariti e 1 deceduto).

Sono 26 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.