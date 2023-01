Covid in provincia di Agrigento: 5 morti e 368 nuovi positivi

Cinque nuove vittime, 2 a Sciacca e uno ad Alessandria della Rocca, Casteltermini, Cattolica Eraclea, e registrati 368 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 2.775 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento degli ultimi sette giorni (il report non è più giornaliero, ma a cadenza settimanale). Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 150.284 (1 marzo 2020 – 26 gennaio 2023). In totale i guariti sono 149.155. Gli attuali positivi sono 455, di cui 425 in isolamento domiciliare, e 30 ricoverati in ospedale. Sono 2 i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 9 al presidio ospedaliero riberese, 15 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 2 al “Giovanni Paolo II” di Sciacca, 1 al Barone Lombardo di Canicattì e 1 in un ospedale fuori provincia. Complessivamente 674 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 596.495 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 26 gennaio 2023 sono 79.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 26 gennaio 2023: Agrigento 21.009 (79 attuali contagiati, 20.849 guariti e 81 deceduti); Alessandria della Rocca 763 (3 attuali contagiati, 756 guariti e 4 deceduti); Aragona 2.892 (8 attuali contagiati, 2.874 guariti e 10 deceduti); Bivona 1.313 (3 attuali contagiati, 1.309 guariti e 1 deceduto); Burgio 737 (1 attuale contagiato, 733 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 439 (436 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 967 (4 attuali contagiati, 954 guariti, e 9 deceduti); Camastra 713 (2 attuali contagiati, 705 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.999 (7 attuali contagiati, 1.989 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.642 (7 attuali contagiati, 3.615 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 13.669 (28 attuali contagiati, 13.578 guariti e 63 deceduti); Casteltermini 2.567 (9 attuali contagiati, 2.548 guariti e 10 deceduti); Castrofilippo 1.036 (1 attuale contagiato, 1.028 guariti e 7 deceduti); Cattolica Eraclea 1.128 (3 attuali contagiati, 1.120 guariti e 5 deceduti); Cianciana 1.162 (4 attuali contagiati, 1.152 guariti e 6 deceduti); Comitini 322 (322 guariti); Favara 14.554 (66 attuali contagiati, 14.445 guariti e 43 deceduti); Grotte 1.659 (3 attuali contagiati, 1.651 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 418 (417 guariti e 1 deceduto); Licata 11.183 (28 attuali contagiati, 11.103 guariti, 52 deceduti); Lucca Sicula 540 (2 attuali contagiati, 536 guariti e 2 deceduti); Menfi 4.372 (22 attuali contagiati, 4.330 guariti e 20 deceduti); Montallegro 847 (6 attuali contagiati, 833 guariti e 8 deceduti); Montevago 872 (868 guariti e 4 deceduti); Naro 2.260 (1 attuale contagiato, 2.245 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 7.306 (3 attuali contagiati, 7.260 guariti e 43 deceduti); Porto Empedocle 5.802 (27 attuali contagiati, 5.754 guariti, e 21 deceduti); Racalmuto 2.482 (5 attuali contagiati, 2.469 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.747 (26 attuali contagiati, 4.700 guariti, e 21 deceduti); Ravanusa 3.407 (3 attuali contagiati, 3.389 guariti, 15 deceduti); Realmonte 1.766 (13 attuali contagiati, 1.747 guariti e 6 deceduti); Ribera 6.395 (16 attuali contagiati, 6.340 guariti e 39 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.558 (2 attuali contagiati, 1.526 guariti e 30 deceduti); San Biagio Platani 1.280 (2 attuali contagiati, 1.268 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.419 (7 attuali contagiati, 2.405 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 566 (2 attuali contagiati, 561 guariti e 3 deceduti); Santa Elisabetta 750 (3 attuali contagiati, 745 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 2.059 (8 attuali contagiati, 2.038 guariti e 13 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.365 (6 attuali contagiati, 1.356 guariti e 3 deceduti); Sciacca 14.510 (38 attuali contagiati, 14.408 guariti e 64 deceduti); Siculiana 1.834 (6 attuali contagiati, 1.820 guariti, e 8 deceduti); Villafranca Sicula 425 (1 attuale contagiato, 423 guariti e 1 deceduto).

Non ci sono migranti attualmente positivi al Covid in strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.