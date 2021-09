Covid in provincia di Agrigento, 49 nuovi casi. Gli attuali positivi sono 1.668

Registrati 49 nuovi casi di Covid-19, su 189 tamponi effettuati, in provincia di Agrigento. Non ci sono decessi. Emerge dal bollettino quotidiano di Asp. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 16.396 (1 marzo 2020 – 5 settembre 2021). I guariti salgono a 14.404. I deceduti sono 324. Gli attuali positivi sono 1.668, di cui 1.615 in isolamento domiciliare, e 53 ricoverati in ospedale. Due pazienti si trovano in terapia intensiva. Gli altri ricoverati: 14 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera; 25 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 8 in ospedali fuori provincia. Ci sono 3 soggetti in strutture lowcare a Sciacca e Canicattì. I pazienti ricoverati in terapia intensiva si trovano all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 126.394 tamponi processati.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 1.664 (160 attuali contagiati, 1.480 guariti e 24 deceduti); Alessandria della Rocca 76 (1 attuale contagiato e 75 guariti); Aragona 223 (14 attuali contagiati, 206 guariti e 3 deceduti); Bivona 62 (3 attuali contagiati e 59 guariti); Burgio 53 ( 52 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 42 (2 attuali contagiati, 38 guariti e 2 deceduti); Caltabellotta 185 (4 attuali contagiati, 176 guariti, e 5 deceduti); Camastra 106 (1 attuale contagiato, 101 guariti, e 4 deceduti); Cammarata 122 (4 attuali contagiati e 117 guariti e 1 deceduto); Campobello di Licata 482 (29 attuali contagiati, 439 e guariti, e 14 deceduti); Canicattì 1.853 (188 attuali contagiati, 1.624 guariti e 41 deceduti); Casteltermini 224 (22 attuali contagiati, 197 guariti e 5 deceduti); Castrofilippo 114 (10 attuali contagiati, 103 guariti e 1 deceduto); Cattolica Eraclea147 (2 attuali positivi, 144 guariti e 1 deceduto); Cianciana 70 (3 attuali contagiati, 64 guariti e 3 deceduti); Comitini 39 (39 guariti); Favara 1.523 (230 attuali contagiati, 1.273 guariti e 20 deceduti); Grotte 119 (3 attuali contagiati, 114 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 55 (1 attuale contagiato, 53 guariti e 1 deceduto); Licata1.548 (223 attuali contagiati, 1.303 guariti, 22 deceduti); Lucca Sicula 21 (21 guariti); Menfi 356 (51 attuali contagiati, 297 guariti e 8 deceduti); Montallegro 125 ( 3 attuali contagiati, 116 guariti e 6 deceduti); Montevago 103 (2 attuali contagiati, 99 guariti e 2 deceduti); Naro 208 (21 attuali contagiati, 181 guariti e 6 deceduti); Palma di Montechiaro 1.090 (66 attuali contagiati, 1.005 guariti e 19 deceduti); Porto Empedocle 649 (51 attuali contagiati, 585 guariti, e 13 deceduti); Racalmuto 195 (22 attuali contagiati, 170 guariti e 3 deceduti); Raffadali 519 (37 attuali contagiati, 471 guariti, e 11 deceduti); Ravanusa 726 (38 attuali contagiati, 678 guariti, 10 deceduti); Realmonte 143 (29 attuali contagiati, 111 guariti e 3 deceduti); Ribera 864 (89 attuali contagiati, 757 guariti e 18 deceduti); Sambuca di Sicilia 294 ( 5 attuali contagiati, 266 guariti e 23 deceduti); San Biagio Platani 165 (7 attuali contagiati, 151 guariti, e 7 deceduti); San Giovanni Gemini 150 (13 attuali contagiati, 135 guariti e 2 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 48 (48 guariti); Santa Elisabetta 52 (10 attuali contagiati, 41 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 306 (13 attuali contagiati, 286 guariti e 7 deceduti); Santo Stefano Quisquina 73 (3 attuali contagiati, 68 guariti e 2 deceduti); Sciacca 932 (43 attuali contagiati, 863 guariti e 26 deceduti); Siculiana 286 (65 attuali contagiati, 215 guariti, 6 deceduti); Villafranca Sicula 25 (1 attuale contagiato, 23 guariti e 1 deceduto).

Tra i soggetti migranti positivi, 43 sono isolati presso il centro di accoglienza “Villa Sikania” di Siculiana, 20 alla “Grande Famiglia” di Casteltermini, e 8 “La Casa dei Gabbiani” di Agrigento. Sulle navi quarantena per l’accoglienza migranti 359 casi (199 attuali contagiati e 160 guariti).