Covid in provincia di Agrigento: 3 morti e 1.539 nuovi positivi

Altre 3 nuove vittime per Covid ad Alessandria della Rocca, Palma di Montechiaro e Ribera, e registrati ben 1.539 nuovi casi positivi, a fronte di 4.191 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento in riferimento agli ultimi 3 giorni. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 125.984 (1 marzo 2020 – 24 luglio 2022). In totale i guariti sono 117.587. Gli attuali positivi sono 7.814, di cui 7.770 in isolamento domiciliare, e 44 ricoverati in ospedale. Sono 2 i pazienti si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 22 al presidio ospedaliero riberese, 17 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 3 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 582 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 495.031 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 24 luglio 2022 sono 1.097.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 24 luglio: Agrigento 17.376 (1.097 attuali contagiati, 16.216 guariti e 63 deceduti); Alessandria della Rocca 614 (36 attuali contagiati, 575 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.431 (168 attuali contagiati, 2.255 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.037 (53 attuali contagiati, 983 guariti e 1 deceduto); Burgio 622 (28 attuali contagiati, 591 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 369 (20 attuali contagiati, 346 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 790 (39 attuali contagiati, 744 guariti, e 7 deceduti); Camastra 611 (23 attuali contagiati, 582 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.781 (81 attuali contagiati, 1.697 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.121 (126 attuali contagiati, 2.975 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 11.873 (685 attuali contagiati, 11.129 guariti e 59 deceduti); Casteltermini 2.290 (107 attuali contagiati, 2.174 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 931 (43 attuali contagiati, 882 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 923 (40 attuali contagiati, 879 guariti e 4 deceduti); Cianciana 975 (72 attuali contagiati, 897 guariti e 6 deceduti); Comitini 265 (11 attuali contagiati, e 254 guariti); Favara 11.940 (713 attuali contagiati, 11.193 guariti e 34 deceduti); Grotte 1.439 (99 attuali contagiati, 1.335 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 346 (23 attuali contagiati, 322 guariti e 1 deceduto); Licata 9.381 (841 attuali contagiati, 8.498 guariti, 42 deceduti); Lucca Sicula 449 (17 attuali contagiati, 431 guariti, 1 deceduto); Menfi 3.442 (313 attuali contagiati, 3.113 guariti e 16 deceduti); Montallegro 751 (41 attuali contagiati, 702 guariti e 8 deceduti); Montevago 672 (39 attuali contagiati, 631 guariti e 2 deceduti); Naro 1.944 (95 attuali contagiati, 1.835 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 6.583 (364 attuali contagiati, 6.179 guariti e 40 deceduti); Porto Empedocle 4.909 (320 attuali contagiati, 4.572 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 2.271 (160 attuali contagiati, 2.103 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.822 (242 attuali contagiati, 3.561 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.900 (126 attuali contagiati, 2.760 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.452 (58 attuali contagiati, 1.389 guariti e 5 deceduti); Ribera 5.425 (271 attuali contagiati, 5.119 guariti e 35 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.028 (62 attuali contagiati, 938 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 969 (91 attuali contagiati, 868 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.155 (127 attuali contagiati, 2.022 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 430 (27 attuali contagiati, 402 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 641 (48 attuali contagiati, 591 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.637 (82 attuali contagiati,1.544 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.062 (79 attuali contagiati, 980 guariti e 3 deceduti); Sciacca 11.810 (850 attuali contagiati, 10.909 guariti e 51 deceduti); Siculiana 1.608 (75 attuali contagiati, 1.526 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 359 (23 attuali contagiati, 335 guariti e 1 deceduto).

Sono 4 i migranti attualmente positivi al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.