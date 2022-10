Covid in provincia di Agrigento: 215 nuovi positivi. Salgono a 4 i ricoveri in terapia intensiva

Nessuna nuova vittima, e negli ultimi due giorni (18 e 19 ottobre) registrati 215 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 863 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 139.929 (1 marzo 2020 – 19 ottobre 2022). In totale i guariti sono 138.730. Gli attuali positivi sono 566, di cui 556 in isolamento domiciliare, e 10 ricoverati in ospedale. Salgono a 4 i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 5 al presidio ospedaliero riberese, e 1 al nosocomio “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Complessivamente 633 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 548.458 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 19 ottobre 2022 sono 107.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 19 ottobre: Agrigento 19.440 (107 attuali contagiati, 19.258 guariti e 75 deceduti); Alessandria della Rocca 712 (2 attuali contagiati, 707 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.673 (10 attuali contagiati, 2.655 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.189 (15 attuali contagiati, 1.173 guariti e 1 deceduto); Burgio 700 (4 attuali contagiati, 693 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 416 (1 attuale contagiato, 412 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 902 (5 attuali contagiati, 889 guariti, e 8 deceduti); Camastra 674 (1 attuale contagiato, 667 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.882 (9 attuali contagiati, 1.870 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.402 (6 attuali contagiati, 3.376 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 12.814 (29 attuali contagiati, 12.723 guariti e 62 deceduti); Casteltermini 2.441 (6 attuali contagiati, 2.426 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 984 (977 guariti e 7 deceduti); Cattolica Eraclea 1.073 (3 attuali contagiati, 1.066 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.092 (1 attuale contagiato, 1.085 guariti e 6 deceduti); Comitini 304 (304 guariti); Favara 13.296 (53 attuali contagiati, 13.205 guariti e 38 deceduti); Grotte 1.548 (8 attuali contagiati, 1.535 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 399 (3 attuali contagiati, 395 guariti e 1 deceduto); Licata 10.636 (39 attuali contagiati, 10.548 guariti, 49 deceduti); Lucca Sicula 513 (511 guariti, 2 deceduti); Menfi 3.932 (27 attuali contagiati, 3.887 guariti e 18 deceduti); Montallegro 814 (806 guariti e 8 deceduti); Montevago 769 (7 attuali contagiati, 760 guariti e 2 deceduti); Naro 2.143 (13 attuali contagiati, 2.116 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 7.120 (15 attuali contagiati, 7.063 guariti e 42 deceduti); Porto Empedocle 5.464 (18 attuali contagiati, 5.427 guariti, e 19 deceduti); Racalmuto 2.396 (3 attuali contagiati, 2.385 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.386 (18 attuali contagiati, 4.348 guariti, e 20 deceduti); Ravanusa 3.264 (5 attuali contagiati, 3.244 guariti, 15 deceduti); Realmonte 1.616 (6 attuali contagiati, 1.604 guariti e 6 deceduti); Ribera 5.978 (25 attuali contagiati, 5.916 guariti e 37 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.330 (7 attuali contagiati, 1.294 guariti e 29 deceduti); San Biagio Platani 1.207 (5 attuali contagiati, 1.192 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.287 (13 attuali contagiati, 2.267 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 515 (2 attuali contagiati, 512 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 712 (4 attuali contagiati, 706 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.826 (4 attuali contagiati, 1.809 guariti e 13 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.220 (1 attuale contagiato, 1.216 guariti e 3 deceduti); Sciacca 13.186 (88 attuali contagiati, 13.041 guariti e 57 deceduti); Siculiana 1.735 (2 attuali contagiati, 1.725 guariti, e 8 deceduti); Villafranca Sicula 389 (1 attuale contagiato, 387 guariti e 1 deceduto).

Non ci sono migranti attualmente positivi al Covid in strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.