Covid in provincia di Agrigento: 2 morti e 815 nuovi casi (in 2 giorni)

Altri due vittime per Covid, a Canicattì, e Menfi, e nelle ultime 48 ore registrati 815 nuovi casi positivi, a fronte di 3.123 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 52.675 (1 marzo 2020 – 19 febbraio 2022). In totale i guariti salgono a 42.825. Gli attuali positivi salgono a 9.390, di cui 9.331 in isolamento domiciliare, e 59 ricoverati in ospedale. Sono 7 le persone che si trovano in terapia intensiva, 2 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 5 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 26 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 25 all’ospedale di Agrigento, e 1 in struttura lowcare. Complessivamente 460 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 268.228 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 19 febbraio 2022 sono 1.386.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 19 febbraio: Agrigento 6.691 (1.386 attuali contagiati, 5.272 guariti e 33 deceduti); Alessandria della Rocca 272 (28 attuali contagiati, 243 guariti e 1 deceduto); Aragona 755 (146 attuali contagiati, 603 guariti e 6 deceduti); Bivona 230 (35 attuali contagiati, 194 guariti e 1 deceduto); Burgio 233 (30 attuali contagiati, 202 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 221 (10 attuali contagiati, 208 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 387 (45 attuali contagiati, 336 guariti, e 6 deceduti); Camastra 287 (57 attuali contagiati, 225 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 948 (272 attuali contagiati, 674 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.349 (250 attuali contagiati, 1.081 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 5.245 (971 attuali contagiati, 4.222 guariti e 52 deceduti); Casteltermini 825 (143 attuali contagiati, 676 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 424 (78 attuali contagiati, 340 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 438 (38 attuali contagiati, 397 guariti e 3 deceduti); Cianciana 333 (70 attuali contagiati, 257 guariti e 6 deceduti); Comitini 122 (11 attuali contagiati, e 111 guariti); Favara 4.719 (696 attuali contagiati, 3.995 guariti e 28 deceduti); Grotte 574 (95 attuali contagiati, 474 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 160 (27 attuali contagiati, 132 guariti e 1 deceduto); Licata 4.822 (1.203 attuali contagiati, 3.584 guariti, 35 deceduti); Lucca Sicula 153 (7 attuali contagiati, 145 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.006 (246 attuali contagiati, 748 guariti e 12 deceduti); Montallegro 243 ( 7 attuali contagiati, 230 guariti e 6 deceduti); Montevago 192 (34 attuali contagiati, 156 guariti e 2 deceduti); Naro 864 (157 attuali contagiati, 695 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 3.695 (704 attuali contagiati, 2.962 guariti e 29 deceduti); Porto Empedocle 2.003 (338 attuali contagiati, 1.649 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 922 (129 attuali contagiati, 787 guariti e 6 deceduti); Raffadali 1.628 (322 attuali contagiati, 1.288 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 1.665 (311 attuali contagiati, 1.343 guariti, 11 deceduti); Realmonte 532 (78 attuali contagiati, 450 guariti e 4 deceduti); Ribera 2.753 (177 attuali contagiati, 2.548 guariti e 28 deceduti); Sambuca di Sicilia 456 (26 attuali contagiati, 403 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 245 (62 attuali contagiati, 175 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.086 (303 attuali contagiati, 778 guariti e 5 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 97 (12 attuali contagiati, e 85 guariti); Santa Elisabetta 168 (40 attuali contagiati, 127 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 695 (93 attuali contagiati, 592 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 381 (52 attuali contagiati, 326 guariti e 3 deceduti); Sciacca 3.541 (553 attuali contagiati, 2.950 guariti e 38 deceduti); Siculiana 671 (82 attuali contagiati, 583 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 120 (26 attuali contagiati, 93 guariti e 1 deceduto).

Sono 43 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.