Covid in provincia di Agrigento, 2 morti e 401 nuovi positivi

Due morti per Covid a Casteltermini e a Racalmuto, e altri 401 nuovi casi positivi, a fronte di 1.734 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 91.218 (1 marzo 2020 – 29 aprile 2022). In totale i guariti sono 82.585. Gli attuali positivi sono 8.100, di cui 8.059 in isolamento domiciliare, e 41 ricoverati in ospedale. Sono 4 i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva, tutti all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 12 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 24 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e uno in un ospedale fuori provincia. Complessivamente 533 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 399.547 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 29 aprile 2022 sono 1.111.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 29 aprile: Agrigento 12.261 (1.111 attuali contagiati, 11.099 guariti e 51 deceduti); Alessandria della Rocca 428 (23 attuali contagiati, 404 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.690 (242 attuali contagiati, 1.441 guariti e 7 deceduti); Bivona 622 (82 attuali contagiati, 539 guariti e 1 deceduto); Burgio 418 (62 attuali contagiati, 353 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 294 (15 attuali contagiati, 276 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 544 (37 attuali contagiati, 501 guariti, e 6 deceduti); Camastra 495 (39 attuali contagiati, 450 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.390 (98 attuali contagiati, 1.289 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.299 (182 attuali contagiati, 2.098 guariti, e 19 deceduti); Canicattì 9.063 (668 attuali contagiati, 8.339 guariti e 56 deceduti); Casteltermini 1.606 (157 attuali contagiati, 1.441 guariti e 8 deceduti); Castrofilippo 680 (57 attuali contagiati, 617 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 673 (57 attuali contagiati, 612 guariti e 4 deceduti); Cianciana 675 (44 attuali contagiati, 625 guariti e 6 deceduti); Comitini 196 (10 attuali contagiati, e 186 guariti); Favara 8.737 (893 attuali contagiati, 7.813 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.078 (65 attuali contagiati, 1.010 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 269 (33 attuali contagiati, 235 guariti e 1 deceduto); Licata 7.205 (763 attuali contagiati, 6.403 guariti, 39 deceduti); Lucca Sicula 283 (23 attuali contagiati, 259 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.173 (254 attuali contagiati, 1.903 guariti e 16 deceduti); Montallegro 533 ( 49 attuali contagiati, 477 guariti e 7 deceduti); Montevago 410 (50 attuali contagiati, 358 guariti e 2 deceduti); Naro 1.344 (87 attuali contagiati, 1.244 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.541 (244 attuali contagiati, 5.260 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 3.689 (318 attuali contagiati, 3.354 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.728 (158 attuali contagiati, 1.564 guariti e 6 deceduti); Raffadali 2.721 (250 attuali contagiati, 2.453 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.466 (115 attuali contagiati, 2.337 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.048 (84 attuali contagiati, 960 guariti e 4 deceduti); Ribera 4.091 (223 attuali contagiati, 3.836 guariti e 32 deceduti); Sambuca di Sicilia 744 (130 attuali contagiati, 587 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 619 (111 attuali contagiati, 498 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.593 (126 attuali contagiati, 1.461 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 293 (64 attuali contagiati, 228 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 412 (42 attuali contagiati, 369 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.157 (98 attuali contagiati,1.049 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 645 (66 attuali contagiati, 576 guariti e 3 deceduti); Sciacca 7.126 (863 attuali contagiati, 6.244 guariti e 46 deceduti); Siculiana 1.179 (87 attuali contagiati, 1.085 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 250 (37 attuali contagiati, 212 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.