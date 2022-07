Covid in provincia di Agrigento: 2 morti e 2.667 nuovi positivi (in tre giorni)

Negli ultimi tre giorni registrati due nuove vittime per Covid a Canicattì e Favara, e altri 2.667 nuovi casi positivi, a fronte di 5.066 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 115.402 (1 marzo 2020 – 10 luglio 2022). In totale i guariti sono 105.055. Gli attuali positivi sono 9.775, di cui 9.740 in isolamento domiciliare, e 35 ricoverati in ospedale. Sono tre i pazienti si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 24 al presidio ospedaliero riberese, 6 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 2 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 570 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 465.638 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 10 luglio 2022 sono 1.472.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 10 luglio: Agrigento 15.895 (1.472 attuali contagiati, 14.362 guariti e 61 deceduti); Alessandria della Rocca 562 (49 attuali contagiati, 511 guariti e 2 deceduti); Aragona 2.206 (205 attuali contagiati, 1.993 guariti e 8 deceduti); Bivona 970 (101 attuali contagiati, 868 guariti e 1 deceduto); Burgio 586 (40 attuali contagiati, 543 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 343 (15 attuali contagiati, 325 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 723 (81 attuali contagiati, 636 guariti, e 6 deceduti); Camastra 574 (23 attuali contagiati, 545 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.679 (156 attuali contagiati, 1.520 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.919 (247 attuali contagiati, 2.652 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 10.930 (922 attuali contagiati, 9.949 guariti e 59 deceduti); Casteltermini 2.141 (256 attuali contagiati, 1.876 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 879 (137 attuali contagiati, 736 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 861 (57 attuali contagiati, 800 guariti e 4 deceduti); Cianciana 865 (82 attuali contagiati, 777 guariti e 6 deceduti); Comitini 252 (17 attuali contagiati, e 235 guariti); Favara 10.972 (844 attuali contagiati, 10.096 guariti e 32 deceduti); Grotte 1.294 (103 attuali contagiati, 1.187 guariti e 4 deceduti); Joppolo Giancaxio 311 (18 attuali contagiati, 292 guariti e 1 deceduto); Licata 8.471 (606 attuali contagiati, 7.823 guariti, 42 deceduti); Lucca Sicula 415 (57 attuali contagiati, 357 guariti, 1 deceduto); Menfi 3.051 (348 attuali contagiati, 2.687 guariti e 16 deceduti); Montallegro 678 (52 attuali contagiati, 618 guariti e 8 deceduti); Montevago 636 (84 attuali contagiati, 550 guariti e 2 deceduti); Naro 1.764 (236 attuali contagiati, 1.514 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 6.009 (237 attuali contagiati, 5.734 guariti e 38 deceduti); Porto Empedocle 4.534 (345 attuali contagiati, 4.172 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 2.050 (135 attuali contagiati, 1.907 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.455 (295 attuali contagiati, 3.141 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.722 (120 attuali contagiati, 2.588 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.334 (125 attuali contagiati, 1.204 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.998 (321 attuali contagiati, 4.644 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 985 (62 attuali contagiati, 895 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 855 (64 attuali contagiati, 781 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.996 (265 attuali contagiati, 1.725 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 379 (28 attuali contagiati, 350 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 573 (85 attuali contagiati, 486 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.519 (109 attuali contagiati,1.399 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 974 (82 attuali contagiati, 889 guariti e 3 deceduti); Sciacca 10.665 (1.159 attuali contagiati, 9.456 guariti e 50 deceduti); Siculiana 1.504 (95 attuali contagiati, 1.402 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 323 (42 attuali contagiati, 280 guariti e 1 deceduto).

Sono 3 i migranti attualmente positivi al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.