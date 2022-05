Covid in provincia di Agrigento, 2 morti e 133 nuovi positivi

Due nuove vittime per Covid, a Licata e Realmonte, e registrati altri 133 nuovi casi positivi, a fronte di 2.052 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 92.190 (1 marzo 2020 – 2 maggio 2022). In totale i guariti sono 82.873. Gli attuali positivi sono 8.782, di cui 8.739 in isolamento domiciliare, e 43 ricoverati in ospedale. Salgono a 5 i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva, tutti all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 15 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 22 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e uno in un ospedale fuori provincia. Complessivamente 535 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 403.227 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 2 maggio 2022 sono 1.207.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 2 maggio: Agrigento 12.398 (1.207 attuali contagiati, 11.140 guariti e 51 deceduti); Alessandria della Rocca 440 (35 attuali contagiati, 404 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.718 (265 attuali contagiati, 1.446 guariti e 7 deceduti); Bivona 639 (96 attuali contagiati, 542 guariti e 1 deceduto); Burgio 438 (70 attuali contagiati, 365 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 297 (14 attuali contagiati, 280 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 558 (51 attuali contagiati, 501 guariti, e 6 deceduti); Camastra 501 (44 attuali contagiati, 451 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.399 (105 attuali contagiati, 1.291 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.313 (191 attuali contagiati, 2.103 guariti, e 19 deceduti); Canicattì 9.115 (710 attuali contagiati, 8.349 guariti e 56 deceduti); Casteltermini 1.628 (177 attuali contagiati, 1.443 guariti e 8 deceduti); Castrofilippo 686 (63 attuali contagiati, 617 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 689 (63 attuali contagiati, 622 guariti e 4 deceduti); Cianciana 685 (53 attuali contagiati, 626 guariti e 6 deceduti); Comitini 196 (9 attuali contagiati, e 187 guariti); Favara 8.819 (947 attuali contagiati, 7.841 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.081 (68 attuali contagiati, 1.010 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 273 (37 attuali contagiati, 235 guariti e 1 deceduto); Licata 7.261 (814 attuali contagiati, 6.407 guariti, 40 deceduti); Lucca Sicula 294 (30 attuali contagiati, 263 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.207 (281 attuali contagiati, 1.910 guariti e 16 deceduti); Montallegro 543 (51 attuali contagiati, 485 guariti e 7 deceduti); Montevago 425 (65 attuali contagiati, 358 guariti e 2 deceduti); Naro 1.355 (97 attuali contagiati, 1.245 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.550 (247 attuali contagiati, 5.266 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 3.713 (337 attuali contagiati, 3.359 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.737 (162 attuali contagiati, 1.569 guariti e 6 deceduti); Raffadali 2.758 (281 attuali contagiati, 2.459 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.474 (121 attuali contagiati, 2.339 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.051 (86 attuali contagiati, 960 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.150 (232 attuali contagiati, 3.886 guariti e 32 deceduti); Sambuca di Sicilia 762 (147 attuali contagiati, 588 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 635 (122 attuali contagiati, 503 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.604 (136 attuali contagiati, 1.462 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 301 (72 attuali contagiati, 228 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 415 (43 attuali contagiati, 371 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.166 (106 attuali contagiati,1.050 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 657 (78 attuali contagiati, 576 guariti e 3 deceduti); Sciacca 7.266 (936 attuali contagiati, 6.284 guariti e 46 deceduti); Siculiana 1.187 (88 attuali contagiati, 1.092 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 256 (35 attuali contagiati, 220 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.