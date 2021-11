Covid in provincia di Agrigento, 19 nuovi casi. Gli attuali positivi sono 234

Nelle ultime 24 ore, in provincia di Agrigento, registrati altri 19 nuovi casi positivi, su 181 tamponi effettuati. Nessun deceduto. Emerge dal bollettino di Asp. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 17.650 (1 marzo 2020 – 6 novembre 2021). In totale i guariti sono 17.063. I deceduti 353. Gli attuali positivi 234, di cui 225 in isolamento domiciliare, e 9 ricoverati in ospedale. Sono 2 le persone che si trovano in terapia intensiva all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 6 pazienti al presidio ospedaliero riberese, e uno in un ospedale fuori provincia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 142.329 tamponi processati.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 1.768 (22 attuali contagiati, 1.721 guariti e 25 deceduti); Alessandria della Rocca 76 (76 guariti); Aragona 229 (4 attuali contagiati, 221 guariti e 4 deceduti); Bivona 69 ( 69 guariti); Burgio 63 (7 attuali contagiati, 55 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 42 (40 guariti e 2 deceduti); Caltabellotta 194 (3 attuali contagiati, 186 guariti, e 5 deceduti); Camastra 106 (102 guariti, e 4 deceduti); Cammarata 128 (3 attuali contagiati, 124 guariti e 1 deceduto); Campobello di Licata 502 (3 attuali contagiati, 484 e guariti, e 15 deceduti); Canicattì 2.032 (27 attuali contagiati, 1.962 guariti e 43 deceduti); Casteltermini 229 ( 1 attuale contagiato, 223 guariti e 5 deceduti); Castrofilippo 121 (1 attuale contagiato, 118 guariti e 2 deceduti); Cattolica Eraclea191 (17 attuali contagiati, 172 guariti e 2 deceduti); Cianciana 71 (68 guariti e 3 deceduti); Comitini 39 (39 guariti); Favara 1.562 (7 attuali contagiati, 1.531 guariti e 24 deceduti); Grotte 128 (126 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 55 (54 guariti e 1 deceduto); Licata1.704 (27 attuali contagiati, 1.653 guariti, 24 deceduti); Lucca Sicula 23 (23 guariti); Menfi 379 (9 attuali contagiati, 361 guariti e 9 deceduti); Montallegro 132 ( 1 attuale contagiato, 125 guariti e 6 deceduti); Montevago 104 (1 attuale contagiato, 101 guariti e 2 deceduti); Naro 251 (20 attuali contagiati, 223 guariti e 8 deceduti); Palma di Montechiaro 1.227 (4 attuali contagiati, 1.201 guariti e 22 deceduti); Porto Empedocle 737 (16 attuali contagiati, 708 guariti, e 13 deceduti); Racalmuto 208 (205 guariti e 3 deceduti); Raffadali 556 (3 attuali contagiati, 540 guariti, e 13 deceduti); Ravanusa 745 (1 attuale contagiato, 733 guariti, 11 deceduti); Realmonte 150 (147 guariti e 3 deceduti); Ribera 902 (8 attuali contagiati, 873 guariti e 21 deceduti); Sambuca di Sicilia 296 (1 attuale contagiato, 272 guariti e 23 deceduti); San Biagio Platani 166 (158 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 158 (3 attuali contagiati, 152 guariti e 3 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 51 (2 attuali contagiati e 49 guariti); Santa Elisabetta 53 (52 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 312 (4 attuali contagiati, 300 guariti e 8 deceduti); Santo Stefano Quisquina 75 (73 guariti e 2 deceduti); Sciacca 1.038 (21 attuali contagiati, 990 guariti e 27 deceduti); Siculiana 304 (298 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 42 (41 guariti e 1 deceduto).

Tra i soggetti migranti positivi, sulle navi quarantena 432 casi (18 attuali contagiati e 414 guariti).