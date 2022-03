Covid in provincia: 843 nuovi casi. Ad Agrigento 1.044 attuali positivi

Per il secondo giorno consecutivo nessun nuovo decesso, ma accertati altri 843 nuovi casi positivi di Covid-19, a fronte di 2.642 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 62.657 (1 marzo 2020 – 10 marzo 2022). In totale i guariti sono 53.503. Gli attuali positivi salgono a 8.668, di cui 8.629 in isolamento domiciliare, e 39 ricoverati in ospedale. Sono 4 i pazienti che si trovano in terapia intensiva all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 11 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 24 all’ospedale di Agrigento. Complessivamente 486 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 300.638 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 10 marzo 2022 sono 1.044.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 10 marzo: Agrigento 8.021 (1.044 attuali contagiati, 6.936 guariti e 41 deceduti); Alessandria della Rocca 296 (21 attuali contagiati, 274 guariti e 1 deceduto); Aragona 915 (139 attuali contagiati, 770 guariti e 6 deceduti); Bivona 351 (101 attuali contagiati, 249 guariti e 1 deceduto); Burgio 251 (18 attuali contagiati, 232 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 234 (10 attuali contagiati, 221 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 412 (25 attuali contagiati, 381 guariti, e 6 deceduti); Camastra 351 (55 attuali contagiati, 291 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.087 (115 attuali contagiati, 970 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.683 (290 attuali contagiati, 1.375 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 6.714 (1.275 attuali contagiati, 5.385 guariti e 54 deceduti); Casteltermini 1.115 (292 attuali contagiati, 817 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 453 (30 attuali contagiati, 417 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 477 (51 attuali contagiati, 422 guariti e 4 deceduti); Cianciana 377 (27 attuali contagiati, 344 guariti e 6 deceduti); Comitini 126 (4 attuali contagiati, e 122 guariti); Favara 5.690 (836 attuali contagiati, 4.826 guariti e 28 deceduti); Grotte 752 (134 attuali contagiati, 615 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 186 (18 attuali contagiati, 167 guariti e 1 deceduto); Licata 5.416 (660 attuali contagiati, 4.719 guariti, 37 deceduti); Lucca Sicula 158 (3 attuali contagiati, 154 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.281 (233 attuali contagiati, 1.035 guariti e 13 deceduti); Montallegro 315 ( 61 attuali contagiati, 248 guariti e 6 deceduti); Montevago 227 (27 attuali contagiati, 198 guariti e 2 deceduti); Naro 945 (59 attuali contagiati, 874 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 4.193 (539 attuali contagiati, 3.622 guariti e 32 deceduti); Porto Empedocle 2.483 (393 attuali contagiati, 2.074 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 1.153 (216 attuali contagiati, 932 guariti e 5 deceduti); Raffadali 1.918 (261 attuali contagiati, 1.639 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.004 (292 attuali contagiati, 1.698 guariti, 14 deceduti); Realmonte 629 (77 attuali contagiati, 548 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.112 (233 attuali contagiati, 2.848 guariti e 31 deceduti); Sambuca di Sicilia 476 (24 attuali contagiati, 425 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 341 (83 attuali contagiati, 250 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.220 (134 attuali contagiati, 1.081 guariti e 5 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 120 (21 attuali contagiati, e 99 guariti); Santa Elisabetta 190 (17 attuali contagiati, 172 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 789 (75 attuali contagiati, 704 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 450 (50 attuali contagiati, 397 guariti e 3 deceduti); Sciacca 4.295 (600 attuali contagiati, 3.653 guariti e 42 deceduti); Siculiana 771 (87 attuali contagiati, 678 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 136 (19 attuali contagiati, 116 guariti e 1 deceduto).

Sono 30 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.