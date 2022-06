Covid, impennata di contagi. In stallo la campagna vaccinale

Impennata di contagi Covid in Sicilia nell’ultima settimana: sono aumentati del 29 per cento. E sono in crescita i nuovi ingressi in ospedale. In stallo la campagna vaccinale. Nell’isola non si vaccina più quasi nessuno: nel target 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27,5 per cento; hanno completato il ciclo primario 72.846 bambini, pari al 23,6 per cento. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,6 per cento, mentre ha completato il ciclo primario l’89,3 per cento del target regionale. I vaccinati con terza dose sono 2.737.260, pari al 72,8 per cento degli aventi diritto. Sono 1.021.374 i cittadini che possono effettuare la somministrazione booster, ma non l’hanno ancora fatta. Dal 1° marzo sono state effettuate complessivamente 31.300 somministrazioni della quarta dose, di cui 22.659 a over 80.