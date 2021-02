La folla a San Leone, il sindaco: “mi preoccupa l’incoscienza“

Ci sono tre nuove persone contagiate dal Coronavirus e soltanto una nuova guarigione. Per questo il numero totale dei positivi oggi risulta di 64 persone ancora in trattamento. Il sindaco di Agrigento, si dice preoccupato “per quello che ho visto nel week end a San Leone. Assembramenti in prossimità di locali, mascherine abbassate o completamente tolte non spingono certo a pensare ad evoluzioni positive dei contagi. L’incoscienza di queste persone potrebbe causare un nuovo aumento dei contagi e un possibile ritorno alle zone arancione o rossa. A questo punto vi chiedo, ma ne vale la pena? Non possiamo stare più attenti e sperare che presto tutto questo venga superato?”