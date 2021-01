Covid, il sindaco di Agrigento: “ la situazione migliora ma non abbassiamo la guardia”

Non si registrano nuovi casi positivi ad Agrigento. I positivi totali sono 161, cinque in meno di ieri perché si registrano cinque guariti in più che salgono a 384. Ci sono quattro ricoverati all’Ospedale San Giovanni di Dio, ma sono tutti in degenza ordinaria e uno è ricoverato nell’hotel covid. 156 sono,invece, in trattamento domiciliare. Finora le persone coinvolte dall’inizio a oggi sono 556. Il sindaco di Agrigento , Franco Micciche’ invita, ancora una volta, alla prudenza e al rispetto delle regole e afferma: “ la situazione migliora e fa ben sperare per il futuro. Dobbiamo solo fare un altro piccolo sforzo e soprattutto non abbassare la guardia proprio ora.”