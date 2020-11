Covid. Il sindaco Brandara: “Se continua così chiuderò le piazzette. Chiudo tutto”

“Mi preoccupano gli assembramenti. La mia preoccupazione deriva dai numeri che arrivano, e i positivi aumentano ogni giorno. Dovete stare a casa, e uscire il meno possibile. Solo se è necessario. E’ nostra la responsabilità del dilagare del contagio. Se continua così chiuderò le piazzette. Chiudo tutto. La legge mi da facoltà e lo farò. Ho visto tanti senza mascherina: siete degli irresponsabili. Ricordate tutti, distanza e mascherine, e ai genitori controllate i vostri figli, devono restare a casa. Basta con questo bollettino di guerra”.

Così il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara, rivolgendosi alla comunità narese, in seguito all’impennata di casi di Covid-19, registrati in questa seconda ondata di contagi. A Naro gli attuali positivi sono 36 (tra questi 9 bambini); 56 soggetti si sono trovano in quarantena; 2 i guariti. Trentuno i tamponi eseguiti e in attesa dell’esito.