C’è una nuova vittima da Covid-19 in provincia, anche se non rientra nel report dell’Asp di Agrigento, e questo perché le Pelagie fanno parte dell’Asp di Palermo. Non ce l’ha fatta una sessantacinquenne di Lampedusa, e da quello che è emerso, non risultava vaccinata.

La donna era risultata positiva al virus il 14 agosto scorso, e trasferita in elicottero in un ospedale di Palermo, dove nelle ultime ore è deceduta. E’ la seconda vittima a Lampedusa dall’inizio della pandemia.