Covid e zona rossa, Musumeci: “ la settimana che si apre sarà quella decisiva”

“Il mio compito non è agire con l’occhio al termometro del consenso popolare ma scongiurare la conta tragica delle tante vittime di ogni giorno.” Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci che ha incontrato i prefetti siciliani per chiedere maggiori controlli “ e far sì che- ha continuato il governatore- alla fine del mese, si possa essere fuori dalla zona rossa.Uscire dalla zona rossa dipende da noi. Non possiamo perdere quaranta persone al giorno”. L’appello di Musumeci, dunque, è a rispettare le regole perché a fronte di decine di migliaia di operatori commerciali che mantengono chiusi i propri esercizi e di siciliani che restano a casa, sono purtroppo tanti i casi di inosservanza delle restrizioni.