Covid e Natale, apprensione per il rientro di 70mila siciliani

Settimana di rientri da parte di centinaia di siciliani che per lavoro e studio vivono fuori dall’isola, soprattutto nel nord Italia. Si tratta di oltre 70mila tra studenti e lavoratori, che tornano come di consueto nella loro terra, per riabbracciare i propri cari, e trascorrere con loro le festività natalizie e di fine anno. Con il numero dei contagi da Covid-19 in aumento cresce la preoccupazione.

A quanti tornano in Sicilia, si aggiungono i turisti attesi in questi giorni, anche se negli ultimi giorni in tutta Italia si sono verificate diverse disdette. L’arrivo della variante Omicron, e la prospettiva di un aumento esponenziale dei contagi, hanno infatti consigliato a ben 8 milioni di italiani di rinunciare a viaggi e vacanze per i giorni di Natale e Capodanno.

A ciò si aggiungono anche possibili nuove restrizioni che dovrebbe adottare il Governo nazionale il prossimo 23 dicembre, quando è atteso il Consiglio dei Ministri. Nuove misure che potrebbero far aumentare le disdette nei giorni di festa.