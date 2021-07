Covid e contagi, Pullara invita ad uno slittamento delle amministrative

“Le aggregazioni di persone per lo svolgimento della campagna elettorale per le prossime elezioni comunali potrebbero portare nuovi contagi. Serve una riflessione anche per evitare l’istituzione di nuove “Zone Rosse” in Sicilia.” E’ l’appello del deputato regionale, Carmelo Pullara. “Nel caso di potenziali focolai all’interno delle comunità chiamate al voto- riflette il deputato- ne deriva una inevitabile dichiarazione delle stesse come “Zone Rosse”, in ossequio ai parametri normativi previsti. Ed ancora, in quelli già dichiarati zona rossa come si potrà richiedere lo svolgimento di una corretta campagna elettorale date le opportune limitazioni dettate dai provvedimenti restrittivi? Quindi a che pro lo svolgimento delle stesse comunali? Non sarebbe più opportuno un ulteriore slittamento? Al momento, nel rispetto della legge e in un bilanciamento di interessi costituzionalmente tutelati, senza nulla togliere al necessario buon andamento della P.A., nonché al diritto di voto quale riconoscimento di partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica, la tutela della salute rimane di prim’ordine, con indubbia prevalenza sugli altri interessi giuridici in rilievo.”