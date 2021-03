Oggi, 2 marzo, si registrano altri due nuovi contagi nella città di Agrigento. Non ci sono stati decessi mentre ci sono state otto guarigioni. Il totale delle persone in trattamento è di 48 casi. “Ma è un dato ancora in evoluzione – rimarca ancora una volta il sindaco di Agrigento-e temiamo che i cattivi comportamenti dei giorni scorsi possano fare risalire la curva dei contagi.”