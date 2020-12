Covid, controlli sulle strade per Natale elevate cinque multe

Si trovavano in giro, senza un valido motivo, nonostante l’istituzione della zona “rossa”, con tanto di regole per il periodo di Natale. I carabinieri della Compagnia di Agrigento, collaborati dai militari dell’Esercito, hanno controllato decine di automobilisti, cinque dei quali, tutti agrigentini, sono stati sanzionati, con una multa di 400 euro “a testa”.

“Sto facendo un giro e poi torno a casa”. Così due, dei cinque, automobilisti multati hanno risposto alle pattuglie dell’Arma, che li avevano fermati per un controllo. Sono stati contravvenzionati, poichè il giro in auto non è una giustificazione, che rientra tra le “necessità” previste dal Dpcm, sulle restrizioni per fronteggiare il Covid-19.

Acquisite diverse autocertificazioni, che adesso saranno passate al setaccio per verificare la veridicità delle motivazioni rilasciate.