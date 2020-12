Covid: Cei, messa vicino casa e con autocertificazione

Dopo la pubblicazione del Decreto Natale sulle normeda seguire durante le Feste per rispondere all’emergenza coronavirus, la Cei ribadisce quanto gia’ annunciato all’inizio del mese. A Natale messe con orari modificati rispetto alla tradizione, fedeli chiamati al rispetto delle regoledi sicurezza, partecipazione alle funzioni vicino casa e autocertificazione a portata di mano per sveltire i controlli. Rispondendo alle richieste di chiarimento dei colleghi giornalisti legate al Decreto-Legge del 18 dicembre 2020, il Direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana, Vincenzo Corrado, ha dichiarayo quanto segue: “Il Decreto-Legge n. 172, contenente ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, introduce – come ormai noto – alcune limitazioni agli spostamenti durante il periodo natalizio, dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021 si applicano le misure previste per le cosiddette “zone rosse”, elencate all’art. 3 del DPCM dello scorso 3 dicembre. Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021 si applicano, invece, le misure previste per le cosiddette “zone arancioni”, elencate all’art. 2 del DPCM dello scorso 3 dicembre”.(AGI)