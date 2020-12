Covid, c’è un’altra vittima in provincia di Agrigento: muore 56enne

C’è una nuovo decesso per Covid-19 in provincia di Agrigento. Il primo a Montevago. Non ce l’ha fatta Bernardo Triolo, 56 anni, segretario generale del Comune di Marsala, e per un breve periodo, anche segretario generale al Comune di Sciacca.

Triolo aveva contratto il virus giorni fa, ed era ricoverato al reparto di Rianimazione dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Non hanno dato l’esito sperato le sacche di plasma iperimmune, con cui i medici fino all’ultimo, hanno tentato di strapparlo alla morte.

Persona stimata e conosciuta da tutti, lascia la moglie e due figli.