Covid, calano i positivi ma aumenta il numero dei morti

Il numero dei nuovi positivi si è ridotto di un terzo rispetto alla settimana precedente, e sono sensibilmente diminuiti anche i nuovi ingressi in terapia intensiva. E’ però aumentato il numero dei decessi. Emerge dal report settimanale dell’ufficio Statistica del Comune di Palermo che rende noti i dati relativi all’andamento della pandemia da Covid 19 in Sicilia.

Nella settimana appena conclusa (16-23 gennaio) i nuovi positivi in Sicilia sono 48.984, il 33% in meno rispetto alla settimana precedente. Sono diminuiti anche i tamponi eseguiti (-21,1%). Il numero degli attuali positivi è aumentato del 22,2%.

I ricoverati sono 1.590, di cui 164 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 74 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono invece diminuiti di 4 unità). I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,7% degli attuali positivi. Il numero di persone decedute segnalato nella settimana è pari a 266 (33 in più rispetto alla settimana precedente).