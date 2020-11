Covid in Sicilia, bollettino 28 novembre: contagi in calo: 1.189 nuovi casi e 43 morti

Contagi decisamente in calo, e meno ricoverati in terapia intensiva, nelle ultime 24 ore, in Sicilia, con 1.189 nuovi casi di Covid-19, a fronte di 8.777 tamponi effettuati. Purtroppo ci sono altri 43 morti. I dati emergono dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di oggi, sabato 28 novembre.

Gli attuali positivi sono 39.882, di cui 1.519 ricoverati in ospedale con sintomi, 247 in terapia intensiva, e 38.116 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sanitari complessivamente in Sicilia accertati 61.524 casi; guariti 20.181, mentre i decessi salgono a 1.461.