Covid. Bar e ristoranti: da oggi si torna a consumare all’interno

Da oggi, martedì 1 giugno, si può consumare al bancone nei bar, e mangiare anche al chiuso nei ristoranti in tutta l’Italia, zone gialle e bianche. C’è l’obbligo di mascherina ogni volta che ci si alza dal tavolo ma non, come inizialmente annunciato, anche al tavolo tra una pietanza e l’altra.

Archiviato anche il limite massimo di quattro persone al tavolo: ci si potrà sedere anche in numero maggiore assicurando la giusta distanza tra i tavoli e il rispetto della capienza massima. Laddove sono previsti buffet, i cibi se non confezionati devono essere comunque serviti dai camerieri.

Al momento è in vigore il coprifuoco dalle 23 alle 5. Dal 7 giugno, invece, si avrà un’ora in più per tornare a casa, perché verrà spostato dalle 24 alle 5. Il coprifuoco, in zona gialla, verrà abolito il 21 giugno.