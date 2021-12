Covid. Aumento dei casi anche a Porto Empedocle, il sindaco pronto a restrizioni

“Con grande sofferenza e sconforto devo comunicare l’elevato numero di positivi del nostro Comune, salito oggi a ben 63 unità”. Preoccupa anche il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello , la situazione epidemiologica.

“Nonostante i miei ripetuti ed accorati appelli – dice il primo cittadino – tutto sembra scorrere normalmente, si è allentata l’attenzione. Purtroppo stiamo combattendo un nemico invisibile che ci penetra e ci prende determinando in ognuno di noi effetti morbosi, anche gravi. Non posso qui non ricordare i nostri concittadini deceduti a causa del Covid, persone sottratte ai propri affetti, alle proprie occupazioni, alla Comunità intera! Purtroppo se in questi giorni si verificheranno ulteriori contagi sarò costretto ad intraprendere nuovi provvedimenti e decretare restrizioni, se necessario. Avvalendomi anche del supporto delle Forze dell’Ordine per intensificare l’attività di controllo del territorio. Questa battaglia non possiamo perderla, ed io non tralascerò nulla per arrivare al buon fine: la salute di ciascuno di noi è e resta la priorità più assoluta”.