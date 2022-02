Covid, ancora morti ad Agrigento. Registrati altri 337 nuovi casi

Altri due morti per Covid, ad Agrigento e a Canicattì, e accertati altri 337 nuovi casi positivi, a fronte di 708 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 55.874 (1 marzo 2020 – 27 febbraio 2022). In totale i guariti sono 45.100. Gli attuali positivi salgono a 10.301, di cui 10.256 in isolamento domiciliare, e 45 ricoverati in ospedale. Sono 2 i pazienti che si trovano in terapia intensiva, 1 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 all’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 19 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 23 all’ospedale di Agrigento, e 1 in una strutture lowcare. Complessivamente 473 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 281.408 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 27 febbraio 2022 sono 1.374.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 27 febbraio: Agrigento 7.165 (1.374 attuali contagiati, 5.753 guariti e 38 deceduti); Alessandria della Rocca 280 (32 attuali contagiati, 247 guariti e 1 deceduto); Aragona 798 (149 attuali contagiati, 643 guariti e 6 deceduti); Bivona 254 (46 attuali contagiati, 207 guariti e 1 deceduto); Burgio 238 (21 attuali contagiati, 216 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 227 (9 attuali contagiati, 215 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 400 (49 attuali contagiati, 345 guariti, e 6 deceduti); Camastra 305 (64 attuali contagiati, 236 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.014 (284 attuali contagiati, 728 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.428 (245 attuali contagiati, 1.165 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 5.598 (1.105 attuali contagiati, 4.439 guariti e 54 deceduti); Casteltermini 871 (149 attuali contagiati, 716 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 427 (23 attuali contagiati, 398 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 447 (38 attuali contagiati, 406 guariti e 3 deceduti); Cianciana 355 (82 attuali contagiati, 267 guariti e 6 deceduti); Comitini 125 (13 attuali contagiati, e 112 guariti); Favara 5.030 (865 attuali contagiati, 4.137 guariti e 28 deceduti); Grotte 640 (139 attuali contagiati, 498 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 170 (31 attuali contagiati, 138 guariti e 1 deceduto); Licata 5.071 (1.210 attuali contagiati, 3.826 guariti, 35 deceduti); Lucca Sicula 153 (3 attuali contagiati, 149 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.083 (286 attuali contagiati, 784 guariti e 13 deceduti); Montallegro 258 ( 18 attuali contagiati, 234 guariti e 6 deceduti); Montevago 203 (36 attuali contagiati, 165 guariti e 2 deceduti); Naro 898 (131 attuali contagiati, 755 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 3.887 (758 attuali contagiati, 3.099 guariti e 30 deceduti); Porto Empedocle 2.168 (449 attuali contagiati, 1.703 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 996 (157 attuali contagiati, 834 guariti e 5 deceduti); Raffadali 1.688 (332 attuali contagiati, 1.338 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 1.776 (346 attuali contagiati, 1.417 guariti, 13 deceduti); Realmonte 560 (82 attuali contagiati, 474 guariti e 4 deceduti); Ribera 2.911 (269 attuali contagiati, 2.612 guariti e 30 deceduti); Sambuca di Sicilia 458 (28 attuali contagiati, 403 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 266 (73 attuali contagiati, 185 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.138 (302 attuali contagiati, 831 guariti e 5 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 101 (14 attuali contagiati, e 87 guariti); Santa Elisabetta 176 (39 attuali contagiati, 136 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 729 (117 attuali contagiati, 602 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 413 (73 attuali contagiati, 337 guariti e 3 deceduti); Sciacca 3.828 (729 attuali contagiati, 3.060 guariti e 39 deceduti); Siculiana 692 (93 attuali contagiati, 593 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 122 (19 attuali contagiati, 102 guariti e 1 deceduto).

Sono 28 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.