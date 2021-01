Covid. Altro rinvio per le elezioni comunali di Vittoria e San Biagio Platani

Ancora un rinvio in Sicilia per le elezioni nei Comuni sciolti per mafia, che sono Vittoria nel Ragusano, e San Biagio Platani in provincia di Agrigento. Il Consiglio dei Ministri ha già prorogato i commissari, e le consultazioni già rinviate da novembre a marzo, adesso dovranno tenersi entro il 20 maggio.

“La Regione Siciliana si adeguerà alle decisioni del Viminale in merito al rinvio delle elezioni nei Comuni sciolti per mafia. Una scelta fatta in un’ottica di armonizzazione istituzionale”, afferma l’assessore alle Autonomie locali, l’agrigentino Marco Zambuto, a seguito della decisione del Consiglio dei Ministri che ha prorogato la durata della gestione commissariale degli Enti a causa dell’attuale pandemia.