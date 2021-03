Covid. Altri studenti positivi: questa volta al Politi e si teme ancora per la variante inglese

Dopo i 5 casi registrati al liceo

classico Empedocle , altri 4 studenti del liceo delle scienze umane Politi di Agrigento sono risultati positivi al coronavirus. Per questo l’Asp, preso atto delle modalità d’insorgenza dell’infezione, della velocità di propagazione per sospetta variante inglese e dell’alto numero di contati stretti e di contatti occasionali, ha proposto al sindaco la sospensione temporanea dell’attività didattica in presenza del Liceo Politi da domani , 5 marzo a venerdì 19. Una proposta che è stata subito accolta dal sindaco Franco Miccichè che, anche per questa scuola, ha disposto la sospensione temporanea dell’attività. “Purtroppo dalle scuole tornate alla didattica in presenza – commenta il primo cittadino- arrivano i primi segnali negativi”.