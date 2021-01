Covid, altri 36 nuovi casi. “Cifra record ad Agrigento”. Ravanusa zona rossa

Altri 36 nuovi casi positivi in provincia di Agrigento. Ci sono ben 6 ricoverati in più, e 13 guariti. E nessun deceduto. Ravanusa diventa zona rossa. Lo riporta il report dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, i casi di Covid-19, in tutto l’Agrigentino, sono 4.211 (1 marzo 2020 – 11 gennaio 2021). Gli attuali positivi in provincia di Agrigento sono 729, di cui 44 ricoverati (33 in ospedale, 5 in strutture lowcare, e 6 in terapia intensiva), 3.321 guariti, mentre i deceduti sono 117. I soggetti ricoverati si trovano: 19 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 12 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, e 2 in un altro nosocomio fuori provincia. I pazienti ricoverati in strutture lowcare: 3 Ribera hotel Covid, 1 a Canicattì hotel Covid (ex Ipab), e 1 altro hotel Covid fuori provincia. Sei pazienti sono ricoverati in terapia intensiva, 4 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 2 al “San Giovanni Paolo II” di Sciacca. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 43.430 tamponi.

E dai dati continua a peggiorare ogni giorno di più la situazione dei contagi ad Agrigento. Oggi il bollettino dell’Asp registra 121 casi di agrigentini positivi al Covid-19. Di questi cinque sono ricoverati in ospedale, uno dei quali in rianimazione. Due sono in Hotel Covid e 114 in trattamento domiciliare. “Una cifra record che ci sta facendo seriamente preoccupare”, dice il sindaco Micciché. Ravanusa, che ne ha 106, ha appena chiesto e ottenuto di essere dichiarata zona rossa per evitare il diffondere del virus. “Ma se la situazione anche qui da noi dovessero peggiorare ulteriormente, allora anche noi potremmo essere costretti a diventare zona rossa – continua il primo cittadino -. Per questo continuo a dire ai miei concittadini a non abbassare la guardia. Per questo parlo ai giovani invitandoli a tornare a casa. A non rischiare la vita loro e dei loro cari. E per questo ho chiesto al prefetto e alle forze dell’ordine d’intensificare i controlli. Ma il prossimo week end, nei luoghi della cosiddetta movida, non ci sarò più a invitarli a tornare a casa, ma le forze dell’ordine che procederanno con multe e denunce. Evitiamo conseguenze solo per la voglia di stare fuori o di tenere la mascherina abbassata. Evitiamo le uscite, i contatti, teniamo le mascherine ben indossate e laviamoci spesso le mani. Mostriamoci intelligenti e coscenziosi”. I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 413 casi (121 attuali contagiati, 281 guariti e 11 deceduti); Alessandria della Rocca 13 (6 attuali contagiati e 7 guariti); Aragona 126 (6 attuali contagiati, 117 guariti e 3 deceduti); Bivona 12 (1 attuale contagiato, e 10 guariti); Burgio 4 (1 attuale contagiato e 3 guariti); Calamonaci 1 (1 guarito); Caltabellotta 18 (1 attuale contagiato,16 guariti, 1 deceduto); Camastra 46 (2 attuali contagiati, 42 guariti, 2 deceduti); Cammarata 31 (4 attuali contagiati e 27 guariti); Campobello di Licata 179 (11 attuali contagiati, 160 guariti, e 8 deceduti); Canicattì 533 (59 attuali contagiati, 462 guariti e 12 deceduti); Casteltermini 72 (7 attuali contagiati, 63 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 23 ( 3 attuali contagiati e 20 guariti); Cattolica Eraclea 18 ( 18 guariti); Cianciana 16 (15 guariti e 1 deceduto); Comitini 6 (6 guariti); Favara 246 (57 attuali contagiati, 185 guariti e 4 deceduti); Grotte 83 (13 contagiati, 68 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 26 (9 attuali contagiati e 17 guariti); Licata 274 (48 attuali contagiati, 220 guariti, 6 deceduti); Lucca Sicula 1 (1 guarito); Menfi 123 ( 75 attuali contagiati, 45 guariti e 3 deceduti); Montallegro 17 (12 attuali contagiati e 5 guariti); Montevago 41 (17 attuali contagiati, 23 guariti e 1 deceduto); Naro 80 ( 2 attuali contagiati , 77 guariti e 1 deceduto); Palma di Montechiaro 215 (13 attuali contagiati, 198 guariti e 4 deceduti); Porto Empedocle 133 (17 attuali contagiati, 111 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 59 (59 guariti); Raffadali 104 (38 attuali contagiati, 64 guariti, e 2 deceduti); Ravanusa 234 ( 106 attuali contagiati, 125 guariti, 3 deceduti); Realmonte 46 (16 attuali contagiati, 27 guariti e 3 deceduti); Ribera 182 (27 attuali contagiati, 150 guariti e 5 deceduti); Sambuca di Sicilia 202 (24 attuali contagiati, 159 guariti e 19 deceduti); San Biagio Platani 80 (11 attuali contagiati, 65 guariti, e 4 deceduti); San Giovanni Gemini 39 ( 3 attuali contagiati, 35 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 17 (17 guariti); Santa Elisabetta 25 (4 attuali contagiati, 20 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 128 (30 attuali contagiati, 96 guariti e 2 deceduti); Santo Stefano Quisquina 4 ( 3 guariti e 1 deceduto); Sciacca 317 (29 attuali contagiati, 278 guariti e 10 deceduti); Siculiana 21 ( 21 guariti); Villafranca Sicula 3 (3 guariti).