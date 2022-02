Covid, Aifa “Vaccini sicuri eventi avversi rarissimi”

Sulla sicurezza dei vaccini anti-Covid arrivano le rassicurazione dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), alla presentazione del ‘Rapporto annuale sulla sicurezza vaccini. Gli eventi avversi gravi ad esito fatale dopo la vaccinazione anti-Covid sono rarissimi: si tratta di 456 eventi dopo la prima dose, 267 dopo la seconda e 35 dopo la terza, con un’età media di 79 anni, ma al momento solo 22 eventi sono risultati correlabili alla vaccinazione (0,2 casi per milione di dosi). Si tratta di 2 eventi sistemici, 10 trombosi e 10 fallimenti vaccinali in pazienti fragili, per cui i pazienti si sono infettati e deceduti per Covid. Inoltre sono state registrate 1.342 reazioni allergiche per i vaccini Covid, soprattutto nel sesso femminile, ma anche in questo caso dicono all’Aifa, si tratta di eventi rari e non gravi.